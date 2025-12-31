Adiós a WhatsApp en estos celulares desde el 1 de enero de 2026: lista completa

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo, iniciará el año 2026 con cambios importantes en sus políticas de compatibilidad. La plataforma, propiedad de Meta Platforms, confirmó que dejará de ofrecer soporte a varios modelos de celulares cuyos sistemas operativos no alcanzan los estándares mínimos necesarios para garantizar seguridad y funcionamiento adecuado.

Según la información divulgada por la compañía, esta decisión no es nueva ni aislada. Cada año, WhatsApp revisa cuáles son los dispositivos y sistemas operativos más antiguos que aún se encuentran en uso, así como el nivel de soporte y actualizaciones de seguridad que reciben. En muchos casos, estos equipos ya no cuentan con parches recientes ni con la capacidad técnica requerida para ejecutar las funciones actuales de la aplicación.

A partir de 2026, WhatsApp solo funcionará en teléfonos con Android 5.0 o versiones posteriores, y en iPhone que cuenten con iOS 15.1 o superior. Esto significa que los dispositivos que no puedan actualizarse hasta estas versiones perderán el acceso a la aplicación de forma progresiva. En algunos casos, los usuarios podrían experimentar limitaciones temporales, mientras que otros equipos quedarán completamente inhabilitados para usar el servicio.



Meta explicó que mantener la compatibilidad con sistemas operativos obsoletos representa un riesgo tanto para la estabilidad de la aplicación como para la protección de la información personal de los usuarios. Muchos de estos dispositivos ya no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes, lo que los hace más vulnerables a fallos de seguridad y errores de funcionamiento.



Los celulares que se quedaran sin WhatsApp en enero 2026

De acuerdo con la información conocida, a partir del 1 de enero de 2026 dejarán de tener compatibilidad varios modelos de marcas ampliamente utilizadas durante la última década. Entre los equipos que ya no podrán usar WhatsApp se encuentran:



Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate 2

HTC

One M8

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Otros dispositivos que perderán compatibilidad incluyen algunos teléfonos de Sony, como el Xperia Z2 y Z3, y modelos de Huawei como el Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2. En todos estos casos, el factor común es la imposibilidad de actualizar el sistema operativo a una versión que cumpla con los nuevos requisitos de WhatsApp.



La compañía aclaró que los usuarios cuyos dispositivos estén en riesgo recibirán notificaciones previas dentro de la aplicación. Estos avisos se enviarán con anticipación y de forma repetida, con el fin de que las personas puedan tomar medidas como actualizar su sistema operativo, cambiar de dispositivo o realizar copias de seguridad de sus conversaciones y archivos.



¿Cuál es la razón por la que WhatsApp dejará de operar en estos celulares?

Meta señala que la evolución de WhatsApp implica un aumento constante en las exigencias técnicas de la aplicación. Con el paso del tiempo, las nuevas funciones requieren teléfonos con mayor capacidad de procesamiento, más memoria y sistemas operativos que puedan recibir actualizaciones de seguridad frecuentes. Sin estos elementos, resulta difícil garantizar que la plataforma funcione de manera estable y segura.

En los últimos años, WhatsApp ha incorporado herramientas más complejas, como mejoras en la calidad de las videollamadas, stickers con animaciones, mensajes temporales, nuevas capas de cifrado y funciones que dependen de tecnologías avanzadas. Todas estas características necesitan sistemas operativos modernos que puedan ejecutarlas sin errores. Los teléfonos antiguos, que ya no reciben actualizaciones oficiales, no cuentan con los recursos necesarios para soportar estos cambios.

Además del rendimiento, la seguridad es uno de los factores principales detrás de esta decisión. Los dispositivos que no se actualizan quedan expuestos a fallas que no pueden corregirse, lo que representa un riesgo para la información personal de los usuarios. Al no contar con parches recientes, estos equipos pueden convertirse en un punto vulnerable para ataques, fraudes digitales o accesos no autorizados a los datos almacenados.

Cuando un teléfono empieza a quedar por fuera de los requisitos de compatibilidad, el impacto no suele ser inmediato. En una fase inicial, los usuarios pueden notar comportamientos irregulares, como demoras en el envío de mensajes, dificultades para recibir archivos, bloqueos ocasionales o cierres inesperados de la aplicación. Estas señales indican que el sistema ya no responde correctamente a las demandas actuales de WhatsApp.

Aunque en algunos casos WhatsApp puede seguir funcionando de manera parcial en teléfonos antiguos, esta situación no es confiable. Meta advierte que, al tratarse de equipos sin soporte oficial, la aplicación puede dejar de operar sin previo aviso. Además, el uso prolongado en estas condiciones incrementa el riesgo de pérdida de información o exposición de datos personales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co