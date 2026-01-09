Obras del Metro de Bogotá en avenida Villavicencio: cierres y desvíos desde este sábado 10 de enero

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) anunció un nuevo frente de obra para avanzar en la Línea 1 del futuro medio de transporte. Este sábado 10 de enero iniciará una importante labor para la construcción de la Estación 3 del sistema, que estará ubicada en la avenida Villavicencio entre la avvenida Agoberto Mejía y la Carrera 81G.

"Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanzan sin descanso a lo largo de los 24 kilómetros de trazado del proyecto (...) Iniciará el izaje de las vigas cajón metálicas de la nave central de la Estación 3", se lee en un comunicado de prensa de la EMB. La entidad agregó que para realizar el izaje de la cubierta metálica y las pasarelas de conexión en la nave central de la estación, será necesario efectuar el cierre total de la calzada norte y sur de la avenida Villavicencio.



¿Cómo serán los cierres y desvíos de la avenida Villavicencio por obras del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro de Bogotá indicó que el cierre de la avenida Villavicencio se hará en las calzadas de manera independiente. De esta forma se va a permitir el desarrollo seguro de las actividades de obra. "Durante esta operación, los cierres viales se realizarán por etapas y de manera alternada. Se iniciará en la calzada sur y, posteriormente, se continuará en la calzada norte, entre la avenida Agoberto Mejía y la calle 81G, permitiendo la circulación del tráfico en el sector".



La Secretaria Distrital de Movilidad autorizó varios desvíos para que sean efectuados durante la ejecución de las obras y con eso facilitar la movilidad de los usuarios en este sector de la ciudad.



Desvío al occidente

Los vehículos que se movilizan de oriente a occidente "por la calle 45 sur, deben tomar la carrera 79 al norte hasta la calle 42A sur al occidente hasta la calle 81G al sur para tomar nuevamente la av. Villavicencio y continuar su recorrido".



Desvío al oriente

Por su parte, los usuarios que transitan de occidente a oriente por la avenida Villavicencio "deben tomar la carrera 81H al sur hasta la calle 46 sur al oriente hasta la av. Agoberto Mejía. Ahí deberán seguir al sur hasta la calle 47B sur al oriente para luego tomar la carrera 79 al norte hasta la 45 sur al oriente y continuar con su recorrido". Se confirmó que los buses del SITP también presentarán modificaciones en sus paraderos y recorridos.



¿En qué van las obras del Metro de Bogotá?

Las obras del Metro de Bogotá terminaron el 2025 con un avance importante, la llegada de los primeros trenes del sistema y la realización de varias pruebas sobre los rieles, pasos que debe cumplir cada vehículo del futuro sistema de transporte. Se estima que el sistema entre en operación en el primer semestre de 2028.

"Es un gran hito para el proyecto. Ya tenemos tres trenes en Bogotá y el 8 de enero llegará el cuarto. A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año. Este proyecto avanza para cumplir la meta de entrar en operación comercial en el primer trimestre de 2028”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante unas declaraciones en el marco del inicio de las pruebas dinámicas de los trenes del sistema.

Estas pruebas dinámicas colocan en funcionamiento sobre los rieles del patio taller de Bosa a los primeros trenes que ya se encuentran en la ciudad. "Para iniciar este proceso, el tren fue energizado mediante el sistema Stinger y posteriormente se activó la vía de prueba, lo que permitió su desplazamiento inicial. Este procedimiento da paso a una etapa clave de verificación del arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas", explicó la Empresa Metro de Bogotá en un comunicado.

De acuerdo con el mandatario de la ciudad y con Javier Descarga, director de la Interventoría del proyecto, el avance de las obras del Metro de Bogotá termina el 2025 por encima del 70%. “Estamos trabajando siete días a la semana en tres turnos (...) En los próximos días llegaremos a 10.000 metros de viaducto. Comenzaremos 2026 con los 14 kilómetros que faltan por completar hasta diciembre de ese año”, dijo Descarga.