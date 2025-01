Crece polémica por grafiti borrado en Medellín que hacía alusión a cuerpos hallados en La Escombrera

Luego de que la Alcaldía de Medellín borrara un grafiti que hacía alusión a lo ocurrido en La Escombrera, en donde se encontraron recientemente restos humanos, aumentó la polémica en torno a la normativa que deben tener estas expresiones en las ciudades del país.

En las avenidas, calles, barrios, edificios y hasta en casas del país existe un mural o grafiti: para muchos, arte; para otros, vandalismo. Esta polémica ha tenido varios capítulos y el más reciente se dio en Medellín, en donde la frase “Las cuchas tienen razón”, en alusión al colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, fue borrado por orden de la Alcaldía de Medellín.

Jennifer Giraldo, activista y periodista de Le Cuento, manifestó: “El espacio público es para quién, porque los alcaldes de turno no son los dueños de la ciudad, la ciudad no es una hacienda donde ellos pueden decir qué se pinta, qué no se pinta”.

A esas palabras, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió: “Yo, como alcalde, tengo una responsabilidad y es mantener la ciudad como estamos acostumbrados los medellinenses, a tener una ciudad bonita y en orden”.

¿Qué dice la ley sobre los grafitis?

Desde el 2008 el Congreso ha tratado de reglamentar sin éxito el tema del grafiti y organizar los modos de intervención en el espacio público. Hoy, rige el código de convivencia y la responsabilidad recae en los alcaldes.

“Es claro y es importante decir que esto no es un delito. No está en el código penal sino en el código de convivencia. A pesar de ello, la Corte Constitucional se ha manifestado dos veces en el ámbito de decir que esto hace parte de la libre expresión, pero que la libre expresión también tiene unos límites cuando, por ejemplo, se daña la honra o el buen nombre”, explicó Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central.

Para expertos, el grafiti es considerado como una manera de expresión libre y respetable.

Ricardo Toledo Castellanos, director de la Maestría en Creación Audiovisual de la Universidad Javeriana, adujo que “el problema surge aquí, cuando el Estado no necesariamente representa la voluntad o las preocupaciones ciudadanas, ahí es donde experiencias como el grafiti y otras expresiones de arte callejero toman y cuestionan el monopolio simbólico por parte del Estado”.

Lo claro es que el grafiti es y seguirá siendo, con o sin regulación, un modo de expresión en la vida pública en la que los artistas tienen que respetar el código de convivencia ciudadana.