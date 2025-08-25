Así cayó alias Dumar, disidente de que ordenaba no tomar prisioneros y matarlos cruelmente

Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito y considerado un "alfil" y sanguinario miembro del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, murió en una operación militar, informó el Ministerio de Defensa de Colombia.

La operación se llevó a cabo en el caserío Nueva York, que pertenece a la localidad de El Retorno, en el departamento del Guaviare, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien señaló que Dumar era el "cabecilla principal de la facción Martín Villa" de las disidencias que lidera Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco.



“Todo el que cojan le mochan la cabeza”

El Ejército Nacional interceptó comunicaciones de alias Dumar, a quien señalaban de ser el autor material del asesinato de cuatro militares en Argelia, Cauca, en 2024, identificados como los soldados Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Camilo Andrés Molina y Javier Sosa Ballesteros.

El general del Ejército Helder Giraldo confirmó en ese momento que “tenemos las pruebas, tenemos interceptaciones de cabecillas de estas estructuras terroristas donde dan la orden de que si llegasen a capturar a algún miembro de la fuerza pública lo debían de decapitar”.



En los audios se oía a alias Dumar decirles a sus hombres: “Nada de tomar prisioneros. Todo el que cojan le mochan la cabeza”, orden a la que uno de sus hombres respondía “eso me gusta”.

El disidente, además, instruía a los criminales para que “los cuerpos que haya botados también por ahí, tomarles fotos y meterle candela a eso”.

El general Érick Rodríguez le contó a Noticias Caracol en vivo que a los cuerpos de esos cuatro militares tuvieron “que esconderlos en la maleza hasta sacar a los heridos y el resto de su unidad a un sitio seguro”, porque las disidencias les tomaron “fotografías a los soldados, los sacaron de los sitios de donde estaban, los arrastraron para tomarles las fotos, les hurtaron sus pertenencias, les quitaron sus billeteras, los documentos, los relojes”.



El prontuario criminal de alias Dumar

"Este criminal, con 15 años de trayectoria delictiva y orden de captura por concierto para delinquir agravado, fue responsable de acciones armadas en las que murieron cuatro héroes de la patria en Argelia (Cauca, 2024)", dijo el ministro en su cuenta de X.

El disidente también fue responsable del asesinato, en junio de 2023, del líder social Jairo Enrique Tombe y su esposa Leonora González en El Tambo, Cauca, así como de la masacre de tres campesinos del municipio ese mismo año.

De acuerdo con la información dada por el Ejército Nacional, alias Dumar integró el frente 40 de las extintas Farc, fue parte del anillo de seguridad de alias Mayimbú, cabecilla en estructuras como la Jaime Martínez y la Jacobo Arenas y desde 2024 lideraba el Bloque Móvil Martín Villa.

El ministro Sánchez agregó que el jefe guerrillero abatido "tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico" en los departamentos del Meta y Guaviare "para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal".

Los hombres de su grupo eran provenientes de Cauca y Nariño, y tenían la orden de confrontar a las disidencias de alias Calarcá. "Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de alias Mordisco, debilitando su capacidad de expansión, mando y control", señaló el ministro, al reiterar que en las últimas semanas el EMC ha sufrido varios golpes, entre ellos la captura de Luis Vera Fernández, hermano de ese jefe guerrillero, el hombre más buscado del país.

Según anunció el presidente Gustavo Petro, el hermano de Iván Mordisco fue capturado en la localidad de El Peñón, en el departamento de Cundinamarca, a unos 120 kilómetros al norte de Bogotá.

Por su parte, el Ejército señaló que en la operación en la que murió alias Dumar fue abatido otro disidente y fueron capturados seis más, dos de ellos mujeres. La baja de alias Dumar se produce tres días después de que dos ataques atribuidos a las disidencias de las Farc dejaran 19 muertos y unos 80 heridos en el departamento de Antioquia y en Cali, capital del Valle del Cauca.

El Gobierno señaló a las disidencias dirigidas por Iván Mordisco como responsables del atentado con un camión bomba que explotó en Cali, cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, matando a seis personas y dejando 79 heridos. El otro ataque ocurrió en una zona rural de Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado y murieron trece uniformados, mientras que cuatro más quedaron heridos.

