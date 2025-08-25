Lo que se sabe de la aparición de Ana Gabriela Posso, joven que había desaparecido en Cartagena

Después de 60 días de incertidumbre y una búsqueda que incluso cruzó fronteras, este fin de semana las autoridades confirmaron que Ana Gabriela Posso Jiménez, de 18 años, fue encontrada en Cartagena y en buen estado de salud.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La joven, estudiante de Química de la Universidad de Cartagena, había desaparecido el pasado 16 de junio. Desde entonces, su familia, residentes en Barranquilla, y la comunidad académica de la capital de Bolívar permanecían en zozobra, mientras avanzaban las investigaciones.

Según estableció la Policía, durante el tiempo que estuvo ausente Ana Gabriela no solo se desplazó por distintas ciudades de Colombia, sino que también viajó a Brasil antes de regresar nuevamente a Cartagena, donde finalmente fue ubicada.



El proceso de búsqueda

Desde el momento en que se interpuso la denuncia, la Policía Metropolitana de Cartagena, con apoyo de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, desplegó un operativo que incluyó la recolección de videos de cámaras de seguridad, interceptación de llamadas, entrevistas a su círculo cercano y verificación en bases de datos migratorios.



A lo largo de las semanas circularon varias versiones: que la joven había salido del país de manera voluntaria, que podía estar bajo algún tipo de engaño e incluso se llegó a especular sobre un posible caso de trata de personas. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis fue confirmada hasta ahora.

Publicidad

Aunque la confirmación de que Ana Gabriela está con vida cerró uno de los capítulos más angustiantes para su familia, el caso sigue rodeado de incógnitas. Entre ellas, qué motivó su salida de la universidad y el país, y si lo hizo por decisión propia o bajo influencia externa.

La Policía anunció que la investigación continuará abierta para esclarecer las circunstancias de su desaparición y del viaje que la llevó a Brasil antes de regresar a Cartagena.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL