Asesinan a hijo de víctima de masacre en Mesitas del Colegio cuando salía del funeral

Un hombre de 44 años que salía del funeral de su madre fue asesinado en las última horas en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy. Esta persona era hijo de una de las víctimas de la masacre ocurrida en Mesitas del Colegio, ocurrida el pasado 19 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El coronel Andrés Darío Obando Prada, comandante operativo de Seguridad A N.3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que “en la localidad de Kennedy, más exactamente en el barrio Carvajal, se presentó un homicidio con un arma de fuego y una persona de 44 años. Esta se encontraba en un funeral y al salir del mismo llegó una persona y sin mediar palabra le realizó un impacto en la cabeza, en lo cual pierde la vida en el lugar de los hechos”.

Por su parte, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que “el día viernes en la noche se presentó un homicidio en la localidad de Kennedy, en el cual se encontraba esta persona en un centro de velación y, al momento de salir, fue asesinado. Si bien es cierto, él es familiar de una de las personas que estaban velando, que fue una de las personas que murió en la masacre de Mesitas del Colegio, aún no encontramos ninguna relación que tenga que ver con este homicidio y la masacre”.



El comandante agregó que el caso se está investigando: “Estamos avanzando. Este homicidio fue en Bogotá y la masare en Mesitas. No podemos ser irresponsables nosotros de decir que tienen relación los dos hechos sicariales”.

Publicidad

Este hombre de 44 años fue identificado como Nelson Alberto Rodríguez Morales, hijo de Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, quien fue asesinada en la masacre que se registró en el municipio de El Colegio, específicamente en la vereda San Ramón.

De acuerdo con la emisora *Blu Radio*, la masacre de las tres personas en Mesitas y el homicidio de Rodríguez podrían estar relacionados con enfrentamientos ente organizaciones delictivas por un ajuste de cuentas. Incluso, el hombre asesinado tenía antecedentes por tráfico de drogas y violencia intrafamiliar.



Víctimas de masacre en Mesitas del Colegio

Las víctimas de la masacre fueron identificadas como Ángel Natalia Vaca Santamaría, de apenas 24 años, quien recibió un disparo en la cabeza; Sol Margarita Morales Lara, de 67, que fue impactada en el pómulo derecho y el cuello; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años, quien murió tras recibir un disparo en el pómulo izquierdo.

Publicidad

En el marco de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre la masacre, se conoció que los atacantes habrían llegado a la finca preguntando por una suma de dinero que, presuntamente, se encontraba en el lugar. Ante la negativa de las víctimas, los agresores abrieron fuego de manera indiscriminada.

Además de los fallecidos, tres personas resultaron heridas, al parecer por los mismos atacantes. Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, sufrió una lesión en el antebrazo izquierdo; Luis Alberto Rodríguez, de 68, recibió impactos de bala en el cuello y la espalda; mientras que Claudia Tereza Rodríguez fue alcanzada por un proyectil en el abdomen.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias