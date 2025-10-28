En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Denuncian cortes de luz casi a diario en Nocaima, Cundinamarca: alertan riesgos por intermitencia

Denuncian cortes de luz casi a diario en Nocaima, Cundinamarca: alertan riesgos por intermitencia

La comunidad anuncia que tomará medidas y presentará un derecho de petición a Enel, la empresa de energía eléctrica. También se han organizado movilizaciones ciudadanas para rechazar las fallas en el servicio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Energía eléctrica.
Energía eléctrica.
iStock

Publicidad

Publicidad

Publicidad