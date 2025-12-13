Imágenes del voraz incendio en Bucaramanga que deja más de 50 casas quemadas y 5 personas quemadas

En la noche del viernes 12 de diciembre se generó un incendio de grandes proporciones en el barrio Santander, sector de Las Pilas, en la ciudad de Bucaramanga, que dejó al menos 55 viviendas afectadas y cinco personas lesionadas. Una de las víctimas, un hombre de 47 años, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus heridas. Los demás se recuperan en el Hospital Internacinoal de Colombia.



¿Qué provocó incendio en Bucaramanga?

El incendio se habría provocado por una colilla de cigarrillo que quedó prendida dentro de una de las casas y la explosión de varias pipetas de gas empeoró la situación. Sin embargo, las causas del incendio aún siguen siendo investigadas por las autoridades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Javier Sarmiento, alcalde encargado de Bucaramanga, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo sucedido: “Apenas tuvimos conocimiento, a los diez minutos ya teníamos dos máquinas de bomberos aquí, tratando de contener la conflagración. Llegaron cinco máquinas. El municipio de Floridablanca también nos ayudó. Tenemos un balance de 55 núcleos afectados, que representan casi 160 personas. Ya fue entregada la ayuda humanitaria en la mañana de hoy. Gracias a la unión institucional y de la comunidad se logró durante casi tres horas contener este incendio enorme”.

Agregó el funcionario que la persona que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos tiene “quemaduras en el 70% del cuerpo y fue trasladada al Hospital Internacional para brindarle una mejor atención. Estamos visitando el lugar, todo el equipo de la Alcaldía Municipal está dispuesto: Gestión del Riesgo, Secretaría del Interior y Desarrollo Social. Vamos a decretar la calamidad pública. Es muy grave lo que ha ocurrido”.



Sarmiento explicó que se inició una campaña para recolectar ayudas. “Tenemos un punto de recolección de ayudas en la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. Necesitamos alimentos no perecederos, ropa para adultos, para niños y para niñas, kits de aseo, colchonetas y agua potable”.



Cuatro perros calcinados tras incendio en Bucaramanga

La Oficina de Gestión del Riesgo y la Unidad de Bienestar Familiar ha estado haciendo recorridos por la zona y ya se han encontrado al menos cuatro perros calcinados. Las autoridades informaron que la cifra de animales muertos puede aumentar. Además de las ayudas a las personas, la Alcaldía también está recibiendo comida para los animales sobrevivientes.



El lugar donde ocurrió el incendio es un asentamiento conocido como 12 de Octubre, una zona de calles peatonales donde no es fácil el acceso por parte de las autoridades. La tragedia pudo haber sido mayor, pero habitantes de la comunidad avisaron a tiempo y se logró salvar cientos de vidas.

Publicidad

Por el momento, el barrio está sin servicio de energía y las familias claman por ayuda para poder sobrellevar esta difícil situación.

El Ejército Nacional hizo presencia en el lugar para brindar ayuda a la comunidad y comenzó con la recolección de escombros para dejar la zona limpia y garantizar a los ciudadanos la reconstrucción de sus viviendas. En la parte más alta del barrio se organizó una olla comunitaria para que los afectados puedan alimentarse.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias