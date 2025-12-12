En vivo
COLOMBIA  / Eln anuncia paro armado desde el 14 de diciembre por "amenazas de intervención" de Trump

Eln anuncia paro armado desde el 14 de diciembre por "amenazas de intervención" de Trump

El grupo armado ilegal señaló que el supuesto "paro" tendrá una duración de 72 horas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 12 de dic, 2025
Chocó amaneció bajo para armado anunciado por el Eln durante 72 horas
Desde hace dos semanas, guerrilleros del Eln se enfrentan en la región del Medio San Juan, Chocó, con hombres del Clan del Golfo -
Raul ARBOLEDA / AFP

