Eln anuncia paro armado desde el 14 de diciembre por "amenazas de intervención" de Trump

El grupo armado ilegal del Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció un "paro armado de 72 horas" en el país, desde el 14 de diciembre a las 6 de la mañana hasta el 17 de diciembre a la misma hora. Según indicaron, el supuesto paro es en contra de "las amenazas de intervención imperialista en nuestro país" por parte del gobierno de Estados Unidos, a mando de Donald Trump.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el comunicado, advirtieron a las comunidades para que "no se muevan por las carreteras y ríos navegables" durante este periodo de tiempo. "Es necesario que los civiles no se mezclen con militares (...) Las labores en sus espacios propios, los pueden ejercer normalmente", añadió el grupo armado en el comunicado. El Eln, según El Espectador, tiene presencia en algunas zonas de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sus puntos más fuertes son Arauca, Chocó y Norte de Santander.

Cabe resaltar que el pasado miércoles Trump advirtió a su homólogo colombiano Gustavo Petro de que sería "el siguiente" objetivo en su lucha contra el narcotráfico después de Venezuela. "Va a meterse en grandes problemas si no espabila. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente", afirmó el presidente norteamericano.



Al ser preguntado en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, Trump lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano "ha sido bastante hostil con Estados Unidos", y que "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga (...) Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos".



El presidente Petro le respondió horas después, y dijo lo siguiente en un consejo de ministros: “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, parece sus interlocutores lo engañan por completo"". El Presidente añadió que "son más de 1.446 combates en tierra contra las mafias, hechos por nuestra fuerza militar en mi gobierno".



Gobierno Petro invitó a Trump a Colombia

Por otro lado, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que se le envió una invitación formal al presidente de Estados Unidos Donald Trump para que visite Colombia. La carta, según informó la funcionaria, incluye cifras sobre la lucha contra el narcotráfico, puntualmente las relacionados a la destrucción de laboratorios en los que se produce cocaína. También incluye cifras de víctimas de la violencia en Colombia por cuenta del tráfico de droga.

Publicidad

De hecho, la semana pasada, a través de un mensaje en X, Petro invitó a Trump para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, después de que el republicano advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos "está sujeto a ataques". "Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.", escribió.

Al respecto, la Casa Blanca indicó que no tenía conocimiento de una invitación por parte del Gobierno colombiano. "No he oído hablar de esa invitación. Dejaré que el presidente hable directamente sobre si la consideraría. Pero en cuanto a sus comentarios de ayer hacia el presidente Petro, ha estado diciendo cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia Estados Unidos, y al presidente no le gusta", aseguró Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

