En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Entre cadenas, sangre y silencio: el relato de Yennis Salazar, secuestrada 9 meses por el Eln

Entre cadenas, sangre y silencio: el relato de Yennis Salazar, secuestrada 9 meses por el Eln

Noticias Caracol habló con Yennis Salazar sobre el infierno que el Eln la puso a vivir durante meses y cómo aferrarse a la fe la mantuvo con la esperanza de ser rescatada. Aunque la libertad regresó a su vida, dice sentirse "perdida".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Entre cadenas, sangre y silencio: el relato de Yennis Salazar, secuestrada 9 meses por el Eln
Yennis Salazar, víctima de secuestro por el Eln -
Foto: suministrada a Noticias Caracol por el Gaula

Publicidad

Publicidad

Publicidad