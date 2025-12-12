El grito y gesto clave de Kleidymar Fernández en crimen de Jaime Esteban Moreno: "Fue determinadora”

El CTI y la Policía continúan la búsqueda de Kleidymar Paola Fernández, la mujer señalada de haber incitado la brutal agresión de la que fue víctima el joven estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno, y que finalmente le causó la muerte en la localidad de Chapinero (Bogotá), durante la madrugada del pasado 31 de octubre. Videos y testigos evidenciaron algunos movimientos y frases que fueron claves para calificarla como determinadora en el hecho.

Kleidymar Paola tenía un vestido color azul el día del crimen. Iba acompañada de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes ya están siendo procesos por estos hechos, ya que fueron quienes golpearon a Jaime Esteban tras salir de una discoteca, hasta causar su muerte. "Podemos pensar qué causó, qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras una mujer se encontraba ahí parada al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que se presentara la agresión", aseguró Elsa Reyes, fiscal del caso, en una de las audiencias.

En las cámaras de seguridad quedó registrado que, aunque ella no golpeó directamente a la víctima, sí estuvo presente durante todo el ataque. Incluso, se observa a Kleidymar Paola corriendo junto a Ricardo González detrás de Jaime Esteban Moreno para agredirlo. La fiscal del caso sostiene que la mujer fue determinante en el asesinato, pues sus comentarios y gritos habrían incitado a Juan Carlos Suárez y González a continuar la agresión. "¡Más!", se escucha que grita en uno de los clips.



El ente investigador cuenta con al menos ocho testimonios que indican que la joven ordenó la golpiza, argumentando un supuesto acuso sexual del cual no existe evidencia. De hecho, la fiscal dijo que los testigos vieron cómo ella se dio cuenta que la víctima ya estaba sangrando por la boca: "Se está ahogando con la sangre", indicó la joven en ese momento, según los que estuvieron en la escena. Los agresores se fueron "de una manera tranquila y despreocupada" tras golpear al estudiante, relató Reyes en la audiencia.



Por su parte, Camilo Rincón, abogado de la familia del Jaime, en entrevista con Noticias Caracol dijo que desde el 14 de noviembre habían solicitado la captura de esta mujer por su rol en el crimen. "Hay un detalle muy particular en los videos (...) Fíjense que Paola Fernández va corriendo, baja corriendo primero con este señor Ricardo González y cuando ella llega allá, estos señores se retiran después de haberle ocasionado la muerte a Jaime Esteban y ella se queda par de segundos. Ahí es donde la Fiscalía tiene detalles importantes porque el testigo directo manifestó la participación de Paola Fernández en calidad determinadora”, explicó.

El abogado añadió que "si bien es cierto ella no realizó de manera directa el comportamiento criminal de ocasional la muerte, indujo, instigó, determinó no una agresión, sino la muerte, el asesinato. Recordemos que esto no fueron unas lesiones personales, esto no es un homicidio preterintencional, como quien dice, ‘se nos fue la mano en la golpiza y no queríamos matarlo’, no. Aquí, claramente, hay un homicidio a título de dolo con circunstancias de agravación”.



¿Qué se sabe de Kleidymar Paola Fernández?

Fernández fue detenida en la madrugada del crimen. Sin embargo, su captura no fue legalizada, por lo que fue dejada en libertad. Se sabe que trabajó con Ricardo González en San Victorino, centro de Bogotá, donde laboraba en un local de medias. También, se conoció que amplió su versión ante la Fiscalía sobre los supuestos señalamientos de conductas indebidas ocurridas en el bar antes de los hechos.

Por el momento, las autoridades han reforzado su búsqueda de Kleidymar Paola Fernández desde hace 9 días, y están desplegando decenas de dispositivos en diferentes partes de Colombia para capturarla, con el fin de que responda por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jaime Esteban.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

