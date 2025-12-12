En vivo
COLOMBIA  / ¿Habrá Premio de Fórmula 1 en Barranquilla? Alcalde Char lanza frase que ilusiona

¿Habrá Premio de Fórmula 1 en Barranquilla? Alcalde Char lanza frase que ilusiona

El alcalde Alejandro Char confirmó que Barranquilla compite nuevamente por ser sede de un Gran Premio de la Fórmula 1, destacando que la aprobación depende de un acuerdo entre los organizadores y la administración local.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Fórmula 1 llegaría a Barranquilla
Getty Images / Google Maps

