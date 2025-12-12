¿Habrá Premio de Fórmula 1 en Barranquilla? Alcalde Char lanza frase que ilusiona

El sueño de que Colombia pueda albergar un gran premio de la Fórmula 1 estaría cerca de convertirse en una realidad. En una entrevista realizada por El Heraldo, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, compartió el deseo de poder construir un circuito para que la máxima categoría del automovilismo pueda llegar al país.



De acuerdo con lo mencionado por el mandatario de Barranquilla, su administración está realizando lo posible para que la ciudad caribeña se convierta en la sede de un Gran Premio de la Fórmula 1. En la entrevista, Char confirmó que "en cualquier momento anunciaremos la Fórmula 1, eso sigue".



¿Cuáles fueron las razones por las que se descartó el proyecto Gran Premio de Barranquilla?

Luego de las declaraciones de Char, la posibilidad de traer la Fórmula 1 a Barranquilla se reactiva, pues los representantes del campeonato ya habían visitado la ciudad en 2022 durante la administración de Jaime Pumarejo. Sin embargo, el alcalde Char reveló que estos delegados regresaron recientemente y manifestaron una sorpresa aún mayor por el desarrollo urbano que ha experimentado la ciudad en los últimos tres años. "Ya habían venido ellos en el 2022 y se quedaron muy sorprendidos cuando Jaime los trajo, pero los llamamos nuevamente y vinieron y no podían creer todo lo que había pasado en Barranquilla del 22 al 25".

Sin embargo, en una entrevista realizada por Rookies F1 al exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se mencionó que hubo varios factores que impidieron su construcción en el pasado, mencionando que el cambio de gobierno fue un factor importante y, con ello, no se materializaron los apoyos necesarios.

Una de las principales novedades destacadas por Char es la facilidad en la gestión de este proyecto. A diferencia de ocasiones anteriores, la aprobación para llevar a cabo el Gran Premio dependería exclusivamente de un acuerdo entre la administración local y los organizadores de la Fórmula 1, sin necesidad de obtener el aval del gobierno nacional. El alcalde enfatizó que la ciudad se siente capaz de asumir este desafío, argumentando que se cuenta con la "experiencia de organizar grandes eventos". En términos de impacto económico, el mandatario citó el precedente de Miami, donde la realización de la F1 ha resultado en un "impresionante flujo de recursos" para la ciudad sede.



A pesar del optimismo, los delegados de la F1 identificaron un punto débil: el estado del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Según Char, la única queja que mencionaron los visitantes fue la calidad de la terminal aérea, que debe mejorar urgentemente para estar a la altura de un evento internacional de esta magnitud. El alcalde expresó su "descontento" con la situación del aeropuerto e indicó que se mantienen reuniones con la Aerocivil para buscar soluciones a corto plazo y resolver problemas de infraestructura y servicio.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL