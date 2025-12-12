Así cayó red delincuencial señalada de hechos violentos en Universidad Nacional: no eran estudiantes

Las autoridades lograron desarticular un grupo radical acusado de participar en al menos 16 hechos violentos registrados en la Universidad Nacional y otros centros educativos de Bogotá. Es importante precisar que ninguna de las once personas capturadas pertenecía a la institución educativa.



Este colectivo, conocido como Brigada Clandestina PPP (por y para el pueblo), ocultaba su identidad utilizando capuchas, overoles y bolsas en los zapatos. La cronología de sus acciones comienza el 4 de abril de 2024, cuando atacaron violentamente una patrulla de la Policía que transitaba por la carrera 30, frente a la Universidad Nacional.

Veinte días después, el mismo grupo incineró un bus del SITP frente a la sede tecnológica de la Universidad Distrital. El vehículo transportaba a 12 pasajeros, quienes lograron salir ilesos. Tras el ataque, los encapuchados se refugiaron en el campus universitario.“En un lapso de 6 minutos ya habían quemado el bus con una bomba molotov. No solo rechazamos lo sucedido, sino que reiteramos que no se trató de una manifestación ni una protesta, sino un acto criminal premeditado”, declaró en ese momento el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El 25 de julio de 2024, los mismos individuos salieron de la Universidad Nacional, bloquearon la calle 26 y lanzaron una bomba incendiaria contra una patrulla policial, para luego regresar al campus.“Esas personas utilizaban varios modus operandi, utilizaban varios trajes, se cambiaban en cada sitio y obviamente para evadir el cerco de la autoridad salían vestidos de otras formas”, explicó un investigador a Noticias Caracol.



Falsificaban carnets de la Universidad Nacional

A pesar de estas tácticas, agentes encubiertos de la Policía Metropolitana siguieron sus pasos durante meses. Las pesquisas permitieron identificar a cada integrante y determinar que alias Salvatore era el presunto líder, encargado de coordinar y ejecutar los ataques.“Pudimos establecer que esas personas utilizaban carnés falsos o muchas veces intimidaban a los guardas de seguridad para poder ingresar a los puntos universitarios”, añadió el investigador.



Tras un año de investigación, que incluyó interceptaciones telefónicas, ciberpatrullaje y el análisis de más de 4.000 horas de video, se estableció el rol de cada implicado. Alias Tolima, Copete y No educado serían los responsables de transportar insumos para fabricar explosivos.“Enviaban estos material explosivos desde la ciudad de Medellín y ellos acá se encargaban de realizar los artefactos explosivos improvisados. Izquierda”, detalló la fuente.



En un operativo masivo, los señalados fueron capturados. Durante los allanamientos se incautaron explosivos y prendas utilizadas en los ataques. Un juez ordenó su detención preventiva por delitos como concierto para delinquir, terrorismo y daño en bien ajeno.

Las autoridades advirtieron que esta es solo la primera fase de la investigación, pues habría más personas involucradas. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, indicó: “Se caracterizaron 28 eventos en los cuales estas personas capturadas generaron actos vandálicos, violencia extrema y gracias a la denuncia de la comunidad y de los mismos estudiantes pudimos individualizarlos. Ellos mismos, en sus redes sociales, publicaban estos hechos vandálicos y pudimos caracterizarlos por los diferentes elementos que usaban como máscaras, overoles, capuchas o hachas”.

Agregó el comandante que “después de dos años, en un trabajo juicioso, se demostró que estas personas eran las que generaban estos hechos vandálicos”.

Además, aclaró:“Ellos no son de la comunidad estudiantil. Estas personas instrumentalizaban la universidad y también generaban unos carnets falsos para poder ingresar. Era tan así la violencia extrema que los mismos vigilantes ni siquiera los controlaban porque ya, incluso, hemos demostrado que golpearon a varios vigilantes al momento que se les quiso hacer un control. Ellos utilizaban la universidad para generar estos hechos pero sin ser estudiantes”.



Capturados harían parte del Eln

Finalmente, el coronel señaló que “los panfletos que encontramos y que repartían tenían los colores rojo y negro. Asímismo, encontramos que en estos panfletos hay como una marca de agua con la figura de Camilo Torres. Entonces, eso nos puede concluir que puede estar al frente el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln”.

