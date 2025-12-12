En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Así cayó red delincuencial señalada de hechos violentos en Universidad Nacional: no eran estudiantes

Así cayó red delincuencial señalada de hechos violentos en Universidad Nacional: no eran estudiantes

Estas personas, al parecer, falsificaban carnets y tenían amenazados a los vigilantes de la Unal para poder ingresar libremente a las instalaciones de la institución.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de dic, 2025
