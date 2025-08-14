"Detención irregular": Cancillería, tras captura de colombianos en Amazonía por autoridad de Perú

La Cancillería de Colombia se pronunció en un reciente comunicado tras la detención de dos ciudadanos colombianos por parte de las autoridades peruanas, luego de que ambos se encontraran en inmediaciones de la denominada isla de Santa Rosa. Este territorio ha adquirido gran relevancia en los últimos días, pues ha provocado todo tipo de discordias entre ambas naciones, por cuestiones de soberanía, luego de que Perú afirmara su autoridad sobre dicha zona.

En su mensaje, la Cancillería tildó este procedimiento de las autoridades peruanas como una "detención irregular", al sostener que esta formación fluvial surgida en el río Amazonas cuenta con una asignación binacional, y no pertenece exclusivamente a Perú como lo ha dicho reiteradamente la presidenta Dina Boluarte y el gobierno de Perú en general.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su profunda preocupación por la detención irregular de dos (2) ciudadanos colombianos mientras se encontraban en las inmediaciones de la denominada isla de “Santa Rosa”, formación fluvial surgida en el río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional, realizada en el año de 1929", se lee en una parte del oficio.

Tal como lo dio a conocer la cartera citada, este polémico procedimiento fue hecho "por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial".



Cancillería explica qué hacían ciudadanos colombianos en isla "Santa Rosa"

La Cancillería aclaró que los ciudadanos colombianos detenidos "se encontraban realizando estudios técnicos orientados a la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia". Por esta razón, afirma la entidad, "de ninguna manera, es dable interpretar que las actividades de los ciudadanos estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento, o independencia de una porción territorial del Perú, y por tanto no constituyen un 'atentado contra la integridad nacional de esa República', cargo por el cual se les investiga".

Por los argumentos previamente expuestos, desde el Gobierno de Colombia se exigió a Perú la liberación inmediata de los dos connacionales, además de que mencionar que desde el Consulado de Colombia en Iquitos se les está garantizando la asistencia consular a los implicados en este procedimiento, buscando garantizar el debido proceso y las "condiciones adecuadas de detención, conforme, entre otros, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, reafirma su disposición para abordar todos asuntos con el Perú en los mecanismos bilaterales existentes e idóneos, para ser resueltos de forma constructiva, resaltando las históricas relaciones de hermandad y amistad entre ambas naciones", finaliza el comunicado.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO