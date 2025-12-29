En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cuatro personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Medellín–Bogotá

Cuatro personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Medellín–Bogotá

El accidente fue registrado en un sector conocido como La Danta y dejó cuatro personas lesionadas que se movilizaban en un vehículo de transporte público rural.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Accidente en la vía Medellín-Bogotá deja 4 personas heridas: esto se sabe
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión las causas del siniestro. -
Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad