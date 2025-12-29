Cuatro personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Medellín–Bogotá

Un siniestro vial se presentó este lunes 29 de diciembre en la vía que comunica a Medellín con Doradal, a la altura del kilómetro 104, en la entrada al corregimiento La Danta, jurisdicción del municipio de Sonzón, Antioquia. El hecho ocurrió hacia las 11:15 de la mañana y obligó a la intervención de organismos de tránsito y atención de emergencias.

De acuerdo con el reporte oficial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el accidente fue un choque entre un vehículo tipo camión y un campero de servicio público, utilizado como medio de transporte rural en esta zona del departamento.