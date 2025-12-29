En vivo
Nueva glorieta en la av. Ciudad de Cali con av. de las Américas: así se ve la imponente estructura

Nueva glorieta en la av. Ciudad de Cali con av. de las Américas: así se ve la imponente estructura

El Idu y la Alcaldía de Bogotá entregaron la nueva glorieta de la av. Ciudad de Cali con av. de las Américas con la se espera beneficiar a más de un millón de personas que transitan diariamente por este sector.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de dic, 2025
Nueva glorieta en la av. Ciudad de Cali con av. de las Américas: así se ve la imponente estructura
Así se ve la nueva glorieta de la av. Ciudad de Cali con av. de las Américas.
Idu

