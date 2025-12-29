Nueva glorieta en la av. Ciudad de Cali con av. de las Américas: así se ve la imponente estructura

Una importante conexión vial fue entregada este 29 de diciembre de 2025 en la avenida de las Américas con la avenida Ciudad de Cali. La glorieta beneficiará a habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy, principalmente, pero también ayudará a la conexión con Fontibón y el municipio de Soacha.

La glorieta vehicular es la más grande del sur de Bogotá. Es una estructura que no solo cambia el paisaje, sino que promete transformar la movilidad de millones. Fue planificada hace 5 años, su entrega estaba prevista para 2023, pero los retrasos, incluida la pandemia por la enfermedad de covid-19, hicieron que las obras no arrancaran hasta 2022. Hoy finalmente el proyecto está listo para funcionar. Se espera que más de 1.500 vehículos transiten por hora y en cada sentido.



"35 minutos o incluso más puede durar una persona transitando, ahora esto va a bajar a 5 minutos. Un millón de personas se van a beneficiar con esta glorieta elevada y con la intervención que necesita el día de hoy. Cerca de 115.000 usuarios del sistema de Transporte de Bogotá se van a beneficiar con una mejora de movilidad gracias a esta habilitación", dijo el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, durante unas declaraciones en la entrega oficial de la glorieta.



¿Cómo es la nueva glorieta de la av. de las Américas con av. Ciudad de Cali?

La glorieta tiene ocho accesos en total, es decir, dos carriles por cada uno de los sentidos: oriente, occidente, sur y norte de la ciudad. El primer nivel de la glorieta será exclusivamente para el paso de TransMilenio. "Los cálculos que tenemos entre concreto y hierro es que más o menos son como 220 aviones Boeing 747 desocupados. Es de ese nivel", dijo Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (Idu).

Por su parte, la Troncal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali contará con ocho nuevas estaciones y vías más amplias, además de un espacio público renovado. No se trata solo de una habilitación, así lo reconocen quienes a diario transitan por este punto estratégico que conecta el sur con el occidente de Bogotá. La expectativa es que con la entrada en operación de esa troncal y el avance de las obras a partir del próximo año se alivie el paso y disminuya el colapso que hoy generan estos frentes de obra.

Nuevo puente en la avenida 68 con calle 26

El pasado mes de octubre, el Idu hizo la entrega de un nuevo puente en la avenida carrera 68 con calle 26. Al tiempo, la Empresa TransMilenio inauguró una nueva ruta de transporte que conecta a los usuarios con ambos corredores viales. “Con la habilitación del grupo 5 de TransMilenio de la 68, Bogotá puede empezar a ver la luz al final del túnel, porque ya podemos empezar a sentir que esta obra, que fue adjudicada hace más de cinco años y que cuando llegamos debía estar en 80 %, pero recibimos en 44 %, avanza y comienza a prestar servicio a la ciudadanía”, dijo el alcalde a través de un comunicado.

El puente, de uso exclusivo del sistema TransMilenio, cuenta con dos carriles para buses articulados y biarticulados (uno por sentido) y es curvo de forma que se integra directamente con la Calle 26. La estructura tiene 570 metros de longitud (incluidos los aproches), cuenta con un ancho de tablero variable entre 8 y 11 metros y gálibos (alturas) que van desde los 5,70 metros, en la parte más baja, sobre la Avenida 68, hasta los 7,00 metros, sobre la Calle 26.

