Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Camioneta cayó a abismo en Santander; conductor habría olvidado poner freno de mano al ver paisaje

Los hechos acontecieron en el trayecto comprendido entre Zapatoca y Girón. Al parecer, el conductor del vehículo, junto a los acompañantes, decidió detener el vehículo para ver el paisaje pero omitió un paso fundamental.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de dic, 2025
Accidente de tránsito en Santander
Afortunadamente no se presentaron personas fallecidas o heridas en el hecho. -
Foto: redes sociales

