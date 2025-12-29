Camioneta cayó a abismo en Santander; conductor habría olvidado poner freno de mano al ver paisaje

Un hecho insólito se presentó en una de las vías del departamento de Santander durante las fechas decembrinas de este 2025. Una camioneta en la que se desplazaban varios turistas que recorrían el tramo Zapatoca - Girón, cayó por un precipicio de alrededor de 20 metros y quedó totalmente destruido debido a que, al parecer, el conductor del vehículo cometió un grave error tras parquear el auto y bajarse a divisar el paisaje.

Todo ocurrió el pasado 26 de diciembre cuando, en la vía que conduce de Girón hacia Zapatoca, se registró el accidente de una camioneta que transportaba a cuatro turistas. El vehículo había caído por un abismo en el sector del Cañón del Sogamoso (Santander), afortunadamente sin viajeros a bordo, y quedó totalmente destruido. Aunque inicialmente llegaron las autoridades sin tener una versión clara de los hechos, conforme pasaron las horas se obtuvo un reporte preliminar dado a conocer por la Policía de Carreteras del departamento.

Al parecer, este insólito acontecimiento habría derivado de un descuido por parte del conductor del vehículo. Todo inició, explicaron las autoridades, cuando el grupo de viajeros decidió hacer una parada en la vía con el fin de divisar el paisaje y tomar algunas fotografías del entorno natural en el que se encontraban. Quien conducía el auto lo parqueó en una orilla de la vía y, posteriormente, descendió del vehículo sin percatarse de poner el freno de mano.



El grupo logró su objetivo: pudo tomar fotografías, admiró el paisaje y se tomó un respiro antes de volver a ingresar al carro, pero a los pocos minutos este tiempo de desconexión se vio interrumpido por el fuerte estruendo que había producido la caída del automóvil a través de un abismo de alrededor de 20 metros. Cuando los viajeros intentaron reaccionar ya era tarde: la camioneta, completamente destruida, ya reposaba en el fondo del abismo luego de haberse rodado y se encontraba en cercanías del conocido cañón.



Afortunadamente, aunque el error pudo traer importantes pérdidas económicas para los viajeros involucrados, esta omisión no cobró vidas humanas, lo que se consideró prácticamente un milagro. El vehículo, tras durar algunos días en el fondo del cañón, ya fue extraído por las autoridades departamentales, quienes también hicieron un importante llamado a los viajeros que transiten por las vías nacionales para prevenir este tipo de incidentes. Aunque Colombia cuente con bellos paisajes naturales y emocionantes lugares, la prudencia y seguridad debe primar en cada conductor.



Seguridad vial en fin de año: ¿cómo evitar accidentes?

A raíz de los recientes siniestros viales que han enlutado algunas regiones del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha reforzado su mensaje de autocuidado para los viajeros en esta temporada decembrina. La premisa institucional es clara: la familiaridad con la ruta no debe traducirse en imprudencia. Como bien lo señaló el teniente coronel John Silva en declaraciones a medios nacionales, el "exceso de confianza" es uno de los factores más peligrosos en las carreteras.

Aunque las estadísticas generales muestran un descenso en el número de víctimas y lesionados en comparación con años anteriores, la preocupación persiste debido a comportamientos temerarios que se repiten en las vías colombianas. Según los reportes oficiales, dos infracciones siguen siendo el mayor dolor de cabeza para las autoridades:



Conducción bajo efectos del licor: En lo corrido de diciembre, ya se han aplicado 412 sanciones por manejar en estado de embriaguez. La consigna sigue siendo "entregar las llaves" si se planea consumir alcohol.

En lo corrido de diciembre, ya se han aplicado por manejar en estado de embriaguez. La consigna sigue siendo "entregar las llaves" si se planea consumir alcohol. Acelerador a fondo: El afán por llegar rápido al destino final ha llevado a que 286 conductores sean multados por exceder los límites de velocidad, siendo esta la principal causa de mortalidad vial a nivel global.

Para mitigar estos riesgos, durante este diciembre el país ha contado con un despliegue de 5.000 efectivos policiales custodiando los principales ejes viales. Sin embargo, la seguridad no depende solo del control operativo, sino del compromiso del conductor.

Para un regreso a casa seguro, no olvide:



Estado técnico: Verifique frenos, luces y niveles antes de encender el motor. Información en tiempo real: Marque el #767 para conocer novedades sobre cierres o estado de las carreteras. Cero distracciones: El uso del celular al volante puede ser fatal. Descanso obligatorio: En viajes extensos, es vital realizar paradas cada dos o tres horas para estirar las piernas y refrescar los sentidos, evitando así el microsueño por fatiga.

