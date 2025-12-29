En vivo
Investigan muerte de mujer dentro del centro comercial Santafé, en Bogotá: esto se sabe
Investigan muerte de mujer dentro del centro comercial Santafé, en Bogotá: esto se sabe

Noticias Caracol conoció que a la mujer fallecida no se le encontraron documentos, por lo que no ha sido identificada por las autoridades. Esto dice la Policía.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de dic, 2025
Investigan muerte de mujen dentro del centro comercial Santa Fe, en Bogotá: esto dice Policía
