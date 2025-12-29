Investigan muerte de mujer dentro del centro comercial Santafé, en Bogotá: esto se sabe

En la mañana de este lunes, 29 de diciembre, las autoridades en Bogotá confirmaron la muerte de una mujer al interior del centro comercial Santafé, ubicado en la localidad de Usaquén, norte de la capital de Colombia.



Mujer muerta en centro comercial Santafé se habría quitado la vida

Noticias Caracol conoció, por parte de una fuente de la Policía Metropolitana de Bogotá, que la mujer habría tomado la decisión de quitarse la vida al interior del centro comercial. Sin embargo, esta información es materia de investigación por parte de las autoridades.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, se dirigieron hasta el lugar de lo sucedido para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y comenzar con las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que sucedió y por qué esta persona perdió la vida.

En cuanto a la identidad de la ciudadana muerta, las autoridades confirmaron que, en el momento del levantamiento del cadáver, a la mujer fallecida dentro del centro comercial Santafé no se le encontraron documentos, por lo que el cuerpo sin vida será llevado a Medicina Legal a la espera de que algún familiar de esta persona la reconozca.



Hasta el momento, el centro comercial Santafé no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de esta mujer al interior de sus instalaciones.



Líneas de atención psicológica

En Colombia y en Bogotá existen diversas líneas telefónicas gratuitas y disponibles las 24 horas para quienes necesitan atención psicológica o atraviesan crisis emocionales. Entre ellas, la principal es la Línea Nacional de Salud Mental 106, operada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta línea ofrece escucha activa, orientación profesional y contención emocional sin costo alguno, atendiendo temas como conductas suicidas, depresión y crisis familiares, y está disponible a través de llamada, WhatsApp (300 754 8933) o videollamada.



En Bogotá, la Línea 106 de la Secretaría Distrital de Salud funciona las 24 horas todos los días. Bajo el lema: El poder de ser escuchado, brinda asesoría psicológica ante situaciones de estrés, soledad, pensamientos suicidas, violencia y otros problemas emocionales.

Para población infantil y juvenil, está disponible la Línea Salvavidas (311 766 8666), un canal especializado en primeros auxilios psicológicos cuando hay riesgo de suicidio, discriminación o malestar emocional.

Además, la Línea 123 cuenta con opción de salud mental para emergencias que requieren intervención inmediata.

Otras líneas en Bogotá incluyen Línea Calma (hombres mayores de 18), Línea Púrpura (violencia de género) y Línea Diversa (comunidad LGBTIQ+), todas con atención gratuita y confidencial.

