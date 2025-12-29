Principal hipótesis sobre mamá e hijas encontradas muertas en Florencia, Caquetá

Sobre las 6:30 de la tarde del domingo, las autoridades en Florencia, Caquetá, encontraron tres cuerpos inertes de dos niñas y su mamá. Los hechos ocurrieron en el barrio El Bolívar. De acuerdo con primeras versiones de los investigadores, las víctimas tomaron un químico tóxico, el cual les quitó la vida. La mujer fue identificada como Alba María Benavides.



Identidad de las niñas muertas en Florencia

Las menores fueron identificadas como María Ángel y María José Gómez Benavides.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de un comunicado, la Alcaldía de Florencia indicó que “se une al dolor por la tragedia ocurrida en el barrio El Bolívar, donde dos menores y una adulta perdieron la vida. Lamentamos profundamente este hecho y expresamos nuestras condolencias a las familias afectadas”.

Por su parte, el coronel César Yovany Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, se refirió al caso y dijo que “en este hecho lamentable, que está en el marco de una investigación, hemos hallado tres cuerpos sin vida. Son dos niñas y una mujer adulta. Entendemos que su relación era de madre e hijas”.



Sobre la hipótesis de lo ocurrido, el comandante sostuvo que “la más importante y la que estamos considerando es un hecho donde habrían tomado la decisión de tomar alguna sustancia tóxica y perdieron allí la vida”.



En cuanto a por qué la mamá de las menores habría tomado la decisión de terminar con su vida y la de las niñas, el coronel dijo que “los primeros elementos de información que tenemos, algunas entrevistas con la comunidad, se trató de una situación un poco compleja, que guarda relación con temas sociales, económicos y familiares, unas dificultades al interior de la familia. En la generalidad, eso es lo que tenemos y estamos investigando”.

Publicidad

Se desconoce qué tipo de sustancia fue la que madre e hijas consumieron.



Líneas de atención psicológica

En Colombia existen varias líneas gratuitas y confidenciales para brindar atención psicológica y apoyo emocional a personas en crisis. La principal es la Línea Nacional de Salud Mental 106, disponible las 24 horas, que ofrece orientación profesional, escucha activa y contención emocional. Además, se puede acceder por llamada, WhatsApp (300 754 8933) o videollamada, lo que facilita el contacto inmediato.

Otra opción es la Línea 123, que incluye la opción de salud mental para emergencias que requieren intervención rápida. Para población infantil y juvenil, está la Línea Salvavidas (311 766 8666), especializada en primeros auxilios psicológicos en casos de riesgo de suicidio, violencia o discriminación.

Publicidad

Existen también líneas temáticas: la Línea Calma (para hombres mayores de 18 años que buscan manejar emociones y prevenir violencia), la Línea Púrpura (para mujeres víctimas de violencia de género) y la Línea Diversa (para personas LGBTIQ+ que necesitan apoyo emocional). Todas funcionan de manera gratuita y confidencial.

Estas líneas son atendidas por profesionales capacitados y están disponibles en todo el país. Buscar ayuda es un paso fundamental para proteger la vida y la salud mental. Nadie está solo: siempre hay canales abiertos para escuchar y acompañar en momentos difíciles.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias