¿Dónde está ubicado el ombligo de Colombia? Atractivo turístico representativo del país

Colombia es un país lleno de maravillas geográficas y culturales. Una de las curiosidades más interesantes es el llamado ombligo de Colombia, un punto que marca el centro geográfico del país. Este lugar no solo es un hito geográfico, sino también un atractivo turístico que ofrece una vista impresionante de las llanuras colombianas.

Ubicación del ombligo de Colombia

El ombligo de Colombia se encuentra en el departamento del Meta, específicamente en el municipio de Puerto López. Este punto es conocido como el Alto de Menegua, donde se encuentra un obelisco que marca el centro geográfico del país. El monumento fue inaugurado en 1993 y es una obra del escultor Miguel Roa Iregui.

Puerto López

Puerto López es un municipio que se destaca por su belleza natural y su importancia geográfica. Ubicado a unos 83 kilómetros al sur de Villavicencio, la capital del Meta, este sitio es conocido por sus impresionantes llanuras y su rica biodiversidad. El Alto de Menegua, donde se encuentra el obelisco, es el punto más alto de la región y ofrece una vista panorámica espectacular de los Llanos Orientales. Además, el centro geográfico de Colombia es un punto de referencia importante para el país, este lugar simboliza la equidistancia entre los extremos norte, sur, este y oeste del territorio colombiano.

¿Qué más hacer en el Alto de Menegua en Puerto López?

El Alto de Menegua no solo es un punto de referencia geográfico, sino también un lugar ideal para disfrutar de diversas actividades al aire libre. Puede realizar caminatas por los senderos naturales, montar a caballo, disfrutar de la comida y artesanías del lugar o incluso hacer ciclismo.

Subir la Torre mirador Matapalo

Para disfrutar de una vista panorámica del paisaje llanero y del ombligo de Colombia, visite la nueva torre en el Alto de Menegua. La entrada es gratuita y está abierta de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto los miércoles, cuando permanece cerrada.

Observación de aves

La región es un paraíso para los amantes de la observación de aves. Con una gran diversidad de especies, puede pasar horas observando y fotografiando estas especies en su hábitat natural.

Visite al Parque Avestruz

Cerca del Alto de Menegua, puede visitar el Parque Avestruz, donde tendrá la oportunidad de ver de cerca a estas fascinantes aves y aprender sobre su comportamiento y hábitat.

Importancia turística y cultural

Atractivos turísticos

Puerto López no solo es conocido por ser el ombligo de Colombia, sino también por sus atractivos turísticos. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como el avistamiento de aves, paseos en bote por el río Meta y recorridos por las fincas ganaderas y agrícolas de la región. Además, el Alto de Menegua ofrece una vista panorámica impresionante que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Cultura y tradiciones

La cultura llanera es otro de los grandes atractivos de Puerto López. Los festivales de música y danza llanera, así como la gastronomía típica, son elementos que enriquecen la experiencia de quienes visitan este municipio. La hospitalidad de sus habitantes y la autenticidad de sus tradiciones hacen de Puerto López un destino único en Colombia.