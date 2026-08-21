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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos menores y un joven son las víctimas de masacre en Barranquilla, en medio de partido de fútbol

Dos menores y un joven son las víctimas de masacre en Barranquilla, en medio de partido de fútbol

Las víctimas se encontraban en un parque del barrio Las Nieves, en el suroriente de la capital del Atlántico. Autoridades tienen una hipótesis del crimen.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de ago, 2026
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Dos menores y un joven son las víctimas de masacre en Barranquilla, en medio de partido de fútbol
Captura de pantalla

Una masacre en Barranquilla se reportó durante la noche del jueves 20 de agosto, que dejó como saldo dos menores de edad y un joven muertos. Una persona más resultó herida en el tiroteo, que provocó pánico entre las personas que se encontraban en el sector.

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En lo que va de 2026 se han registrado 81 masacres en Colombia, según cifras de Indepaz, y con la perpetrada en Barranquilla la cifra se elevaría a 82. (Lea también: Detalles de la masacre en Soacha: dos menores y una mujer fueron asesinados con arma de fuego)

Hipótesis de la masacre en Barranquilla

Según han reportado testigos, tres sujetos armados llegaron hasta el parque en el barrio dispararon Las Nieves, en el suroriente de la capital del Atlántico, y dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar jugando un partido de fútbol.

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Cámaras de seguridad captaron cómo la gente que estaba en el espacio de recreación corrió hacia un establecimiento comercial cercano para resguardarse del tiroteo en la zona. Incluso, se ve a algunos de los jóvenes que disputaban el juego escondiéndose en el sitio.

Las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, que tenían 17, 16 y 20 años de edad. Sin embargo, tienen una hipótesis del crimen y señalan que podría estar relacionado con las disputas de bandas criminales en La Arenosa.

Una persona más, al parecer de 20 años, resultó gravemente herida en la que sería la cuarta masacre en Barranquilla que se ha reportado en lo que va de 2026.

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