Detalles de la Masacre en Soacha: dos menores y una mujer fueron asesinados con arma de fuego

Las autoridades en Soacha informaron sobre una masacre en Soacha, Cundinamarca. Tres personas de una misma familia fueron asesinadas dentro de su propia casa. Los hechos sucedieron en la comuna 6, específicamente en un barrio conocido como Los Cerezos. Lo que se conoce de manera preliminar es que sujetos armados llegaron al inmueble y dispararon en contra de las víctimas, una mujer y dos menores de edad.

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Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación acudieron al lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos sin vida y comenzar con las investigaciones para determinar lo sucedido. Se trabaja la hipótesis de que el crimen se haya tratado de un ajuste de cuentas por temas de microtráfico en Soacha, de acuerdo con el medio City Noticias.



Informe de Policía sobre masacre en Soacha

El coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha, reveló lo que se conoce de los hechos: “En la vereda Panamá, sector Los Cerezos, al interior de una vivienda fueron hallados tres cuerpos sin vida con heridas por arma de fuego. Al hacer la inspección al lugar de los hechos, se estableció que dos eran menores de edad de 12 y 16 años, y una persona mayor de edad de aproximadamente 54 años”.

Agregó el comandante que, “desde este momento, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inició las labores de recolección de información y búsqueda de videos con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.



Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas.



Cifra de homicidios en Soacha

En lo corrido del año 2026, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia, en el municipio de Soacha se han reportado 58 homicidios, lo que refleja una tasa del 6,47 por cada 100.000 habitantes.



En Colombia, según datos del Ministerio de Justicia, en lo corrido del 2026 se han registrado 5.808 homicidios, lo que traduce en una tasa de homicidios de 10,88 por cada 100.000 habitantes.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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