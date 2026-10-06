Periodista se encadenó en hospital de Cali para exigir cirugía urgente para su esposo con cáncer

Una protesta realizada dentro del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, llamó la atención de pacientes, trabajadores de la salud y usuarios de redes sociales luego de que una periodista decidiera encadenarse a una de las puertas de la institución para exigir una respuesta sobre la cirugía que necesita su esposo, quien enfrenta un delicado estado de salud. La situación fue reportada por El País de Cali.



La protagonista de la protesta fue María del Pilar Aguilar, directora del medio Hoy Noticias, quien denunció que su esposo permanece a la espera de una intervención quirúrgica relacionada con un cáncer de tiroides, pese a que el procedimiento había sido autorizado meses atrás. Según relató al diario caleño, la demora en la programación de la cirugía llevó a que la orden inicial perdiera vigencia, obligando a la familia a repetir varios trámites para obtener una nueva autorización.



Periodista se encadenó a puerta de Hospital Universitario del Valle

De acuerdo con la información publicada por El País, la periodista acudió a las instalaciones del hospital para solicitar nuevamente información sobre el procedimiento médico. Sin embargo, al no obtener una fecha concreta para la intervención, decidió iniciar una protesta simbólica encadenándose dentro del centro asistencial. La escena fue registrada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

#TERRIBLE 🚨 Una protesta que deja en evidencia la indolencia del sistema de salud colombiano: la periodista María del Pilar, del medio Hoy Noticias, se encadenó este lunes 5OCT en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle (HUV), Cali, exigiendo respuesta inmediata.… pic.twitter.com/LBmbKVkhkg — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 5, 2026

Durante la manifestación, Aguilar explicó que la situación no la enfrentaba como profesional de los medios de comunicación, sino como familiar de un paciente que requiere atención médica. “Hoy no estoy aquí como periodista, estoy como ciudadana”, expresó durante la protesta. La comunicadora aseguró que desde marzo de 2026 venía adelantando gestiones para obtener la programación de la cirugía de su esposo. Luego del vencimiento de la primera autorización, la familia presentó una nueva orden médica en julio, pero nuevamente recibió la indicación de esperar mientras se definía la fecha del procedimiento.

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El caso adquiere mayor relevancia debido a que el paciente no solo enfrenta un diagnóstico de cáncer de tiroides. Según explicó la periodista, recientemente también fue sometido a una cirugía de corazón abierto, antecedente que incrementa la preocupación de sus familiares por los tiempos de espera para continuar con el tratamiento médico requerido.



"Estamos mamados": periodista María del Pilar Aguilar

En medio de su reclamo, Aguilar manifestó el cansancio que, según dijo, ha generado la falta de respuestas definitivas. “Estamos mamados de que cada que vengamos, ‘espere, espere’”, afirmó durante la protesta, insistiendo en que permanecería en el lugar hasta recibir una explicación sobre cuándo se realizaría la cirugía de su esposo.



En el video la periodista hizo referencia a diversas circunstancias que habrían influido en las demoras del sistema de salud, aunque sostuvo que la espera para el procedimiento se ha prolongado durante siete meses sin que exista una fecha definida para su ejecución.



La protesta abrió nuevamente el debate sobre las dificultades que enfrentan algunos pacientes para acceder oportunamente a procedimientos especializados, especialmente cuando se trata de enfermedades complejas. Mientras el video continúa generando reacciones en redes sociales, la familia del paciente sigue a la espera de una solución que permita avanzar con la cirugía requerida y continuar con el tratamiento médico correspondiente.

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ÁNGELA URREA PARRA

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