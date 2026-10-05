Indignación por toro que fue amarrado a juegos pirotécnicos en corraleja: ¿hay sanciones?

Un toro fue grabado durante una correleja en Sabanalarga, Atlántico, mientras tenía elementos pirotécnicos encendidos en sus cuernos y corría por la arena detrás de unas personas. El hecho llevó a encender alarmas de organizaciones defensores de los animales. De hecho, la congresista Andrea Padilla solicitó investigaciones contra los responsables.



Video de la corraleja generó denuncias por maltrato animal

En el video se observa al animal dentro de la arena mientras persigue a las personas que participan en la actividad. En sus cuernos permanecen encendidos elementos que producen fuego, mientras varios asistentes permanecen alrededor del espacio donde se desarrolla la corraleja. El momento ocurrió durante las fiestas patronales del municipio y fue difundido posteriormente a través de diferentes plataformas digitales.

La congresista Andrea Padilla se refirió en Noticias Caracol en vivo al episodio y sostuvo que lo ocurrido debe ser investigado por las autoridades, particularmente porque, según explicó, la legislación vigente establece una diferencia entre las prácticas tradicionales de las corralejas y actos adicionales de crueldad. "Pensar que un conglomerado le resulta o encuentra entretenido, divertido, atractivo, torturar de esta manera tan cruel, tan extrema, tan absolutamente exacerbada, es increíble", indicó.

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Padilla señaló que actualmente existe una excepción transitoria para algunos espectáculos taurinos, cuya prohibición comenzará a ser efectiva en septiembre de 2028. Sin embargo, explicó que esa excepción no cobija cualquier conducta que pueda presentarse durante estos eventos. "La Corte, en su fallo, fue muy clara al decir: ojo, que esta excepción no ampara actos de crueldad distintos a los que, de manera tradicional y consuetudinaria, se realizan en las corralejas", agregó. En ese sentido, señaló que el uso de fuego en los cuernos del animal podría constituir un acto de maltrato que debe ser analizado por las autoridades.



¿Qué sanciones podrían enfrentar los responsables?

Padilla explicó que, en este caso, la actuación podría desarrollarse inicialmente por la vía policiva, debido a las características de las lesiones que habría sufrido el toro. De acuerdo con su explicación, la Ley Ángel establece consecuencias penales cuando se presenta la muerte de un animal o cuando este sufre lesiones graves. Sin embargo, aseguró que, según la información conocida hasta ahora, el toro habría sobrevivido y no se habría establecido que sus lesiones fueran graves. Esto no significa, según la congresista, que el comportamiento quede sin consecuencias.



La investigación podría llevar a un proceso por maltrato animal ante el inspector de Policía de Sabanalarga. Padilla sostuvo que, si se determina la responsabilidad de quienes participaron en el hecho, las sanciones podrían incluir multas de hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También mencionó otras medidas que podrían aplicarse, entre ellas la inhabilidad por tener animales, ejercer determinadas actividades económicas relacionadas con ellos o mantenerlos bajo custodia. Además, los responsables podrían tener que asumir los costos correspondientes al tratamiento veterinario del animal.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL