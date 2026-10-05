Alcalde de Nueva York visitó panadería colombiana en Queens: pidió una docena de pandebonos

La reconocida panadería colombiana Seba Seba Bakery, ubicada en la esquina de la Calle 83 y Northern Boulevard en Jackson Heights, Queens, vivió una jornada especial tras recibir la visita oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El equipo de seguridad del mandatario arribó al lugar desde las 9:00 a.m., y el alcalde llegó sobre las 10:30 a.m. para compartir un desayuno de más de una hora con Don Luis Velázquez y sus hijos Samuel y Luis.



En entrevista con Negocios Ditu y Noticias Caracol en vivo, los propietarios de esta tradicional panadería en Queens contaron los detalles del encuentro con el mandatario neoyorquino, el origen del negocio y la fórmula detrás de sus icónicos pandebonos.

Durante la reunión, el mandatario degustó diversos productos tradicionales de la gastronomía colombiana, entre los que destacaron el pandebono, los buñuelos, las empanadas y la aguapanela con limón. En medio del encuentro, una vecina del sector ingresó al local y le expresó al alcalde en español: "Yo le quiero decir una cosa de estos señores, yo pienso que son berracos". Ante la curiosidad del visitante, quien preguntó "¿Y qué quiere decir esa palabra?", los propietarios le explicaron que el término alude a una persona luchadora, paciente y perseverante que trabaja incansablemente hasta alcanzar sus metas.

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El entusiasmo del alcalde por los productos fue tal que solicitó llevarse una docena de pandebonos para su oficina. Al intentar pagar con un billete de 20 dólares, Don Luis le comentó entre risas que "eso vale mucho más, eso vale 70 dólares", ofreciendo obsequiárselos en agradecimiento por su presencia. Sin embargo, el funcionario insistió en dejar el dinero sobre la mesa como apoyo al establecimiento. Antes de finalizar la jornada, Don Luis le hizo una petición especial: "Que esta sea la primera vez que usted viene acá, pero que siga viniendo", compromiso que el mandatario prometió cumplir.



Casi 40 años de tradición en el corazón de Queens

La historia de Seba Seba Bakery refleja la trayectoria de la migración colombiana en la ciudad. Don Luis Velázquez llegó a los Estados Unidos el 15 de enero de 1971, cuando estaba por cumplir 17 años. Años más tarde, junto a su hermano y sus familias, fundó esta empresa que a finales del próximo año alcanzará sus cuatro décadas de historia en Queens.



El nombre del establecimiento proviene del barrio Belén, en Medellín. Allí, la madre de Don Luis, Amanda, acostumbraba preparar chocolate caliente con pequeñas tostaditas de pan para sus amigas durante sus reuniones. Las visitantes elogiaban tanto el aperitivo que comentaban que "uno se ceba y quiere seguirlas comiendo". Aunque evaluaron traducir la marca al inglés como "Tasty Tasty", optaron por conservar la denominación original.



Para preservar el sabor autóctono a miles de kilómetros de Colombia, la familia utiliza fórmulas basadas en porcentajes precisos. Debido a que las características de los insumos lácteos varían en Estados Unidos, combinan quesos de Nicaragua, México y el estado de Wisconsin para lograr el balance exacto de grasa, sal y dulzor. Además, hornean en pequeños lotes de 20 a 30 unidades para garantizar que el producto se mantenga siempre fresco.



Reconocimiento institucional y proyección familiar

La presencia del alcalde no ha sido el único respaldo de alto nivel recibido por la familia Velázquez. Aproximadamente dos meses antes, la gobernadora del estado de Nueva York, Katy Hoch, acudió a desayunar a la segunda sede de la panadería, ubicada a unas siete u ocho cuadras de la principal, permaneciendo allí durante cerca de una hora.

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De acuerdo con los propietarios, el objetivo de la visita del alcalde fue conocer de cerca la historia de inmigrantes que han consolidado un negocio formal durante 39 años, demostrando las oportunidades de progreso en la ciudad. La presencia del funcionario impulsó la visibilidad del establecimiento en redes sociales generando un incremento en la llegada de clientes a su sede de Northern Boulevard.

En la actualidad, Seba Seba Bakery genera empleo para un equipo de 15 a 17 personas y consolida su relevo generacional con la participación activa de la segunda y tercera generación de la familia Velázquez.

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