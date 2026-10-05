Así fue la granizada más fuerte que Bogotá vivió en los últimos cinco años: ¿por qué ocurrió?

Entrada la tarde en Bogotá este 5 de octubre, los pequeños chubascos que cayeron en distintos sectores de la ciudad fueron el preludio de una de las más fuertes granizadas que se han vivido en los últimos cinco años en la capital. Desde las 2:20 de la tarde, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger) evidenció en el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) el registro de lluvias de alta intensidad, así como la presencia de granizo en diversas localidades del norte y occidente de la ciudad.



Para muchos bogotanos, a pesar de la costumbre de tener un clima en constante cambio, estas lluvias fueron una sorpresa poco previsible. Y es que las precipitaciones estuvieron precedidas por unas altas temperaturas que ascendieron hasta los 24 grados centígrados, además de que ingresó humedad sobre Bogotá. Desde el Idiger advirtieron que esta clase de condiciones podrían continuar durante octubre y noviembre, a pesar de que Colombia esté atravesando por el fenómeno de El Niño. (Le puede interesar: La lluvia y granizada que hubo este lunes en Bogotá podría repetirse en lo que queda de 2026: Idiger)

Las redes sociales se llenaron de imágenes de las calles cubiertas de color blanco por el granizo. Los niños salieron a jugar con ella, como si de nieve se tratara. Algunos de los principales corredores viales se llenaron de agua. El occidente de la ciudad fue una de las zonas más afectadas.

“Hoy en Bogotá hemos tenido una fuerte precipitación, incluso con granizadas en la zona central occidental, localidades de Kennedy, Engativá y en algunas partes de Suba. Tuvimos temperaturas cercanas a 24 grados a lo largo de la mañana, entró humedad en el Distrito Capital y por eso se presentan estas condiciones”, dijo Guillermo Escobar, director del Idiger.

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En varios sectores de Bogotá hubo reportes asociados a las lluvias. Una vez arreciaron las precipitaciones, la Aeronáutica Civil reportó que se ordenó a todos los vuelos que partieron o llegaran al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá que permanecieran en tierra hasta que mejoraran las condiciones climatológicas, ya que no solo hubo afectación en la visibilidad, sino también en la comunicación para coordinar la operación aérea durante 40 minutos.

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Por otra parte, Engativá y Suba reportaron caídas de árboles. Las novedades fueron atendidas por las autoridades correspondientes. En Engativá y Fontibón hubo reportes de novedades relacionadas con las cubiertas y estructuras livianas por cuenta de las granizadas. En Engativá, Fontibón, Kennedy y Los Mártires hubo acumulación de agua en varios puntos y corredores viales, donde se requirió de la coordinación entre autoridades para facilitar la movilidad. Hasta las 5:00 de la tarde empezó a retomarse con algo de normalidad la movilidad, aunque hubo alto tráfico en algunas avenidas que terminaron en trancones.



Si bien esta fue la granizada más fuerte en los últimos cinco años, Bogotá no está exenta de que esta clase de condiciones climáticas se repliquen en los próximos meses. Es por eso que el Instituto reiteró la importancia de mantener en buenas condiciones los sistemas de drenaje de las viviendas, así como seguir estas instrucciones:



Realizar limpieza de canales, cubiertas, bajantes y sistemas de drenaje de aguas lluvias en viviendas y edificaciones.

Verificar las condiciones de las cubiertas y elementos livianos, especialmente después de una granizada.

Evitar arrojar residuos en calles y sumideros.

Durante una granizada, buscar un lugar seguro y evitar permanecer bajo árboles o estructuras que puedan desprenderse.

Reportar situaciones de riesgo a través de la Línea 123, canal oficial para facilitar la verificación y atención por parte de las entidades competentes.

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