La lluvia y granizada que hubo este lunes en Bogotá podría repetirse en lo que queda de 2026: Idiger

La tarde en Bogotá de este 5 de octubre estuvo marcada por el fuerte aguacero y las granizadas que dejaron encharcamientos y llenaron de blanco algunos sectores de la ciudad. Desde las 2:20 p. m., el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) empezó a registrar las lluvias de alta intensidad en localidades como Engativá, Kennedy, Suba, Fontibón y Los Mártires. En la mañana, hubo zonas de la capital que tuvieron temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados y el sol bañó de calor a la ciudad. Si bien Bogotá es reconocida por sus cambios extremos de clima, para muchos fue una sorpresa y un enorme imprevisto que las nubes grises se apoderaran del cielo capitalino de repente.

¿Por qué hubo fuertes lluvias y granizadas en Bogotá, si en la mañana hubo sol?

“Hoy en Bogotá hemos tenido una fuerte precipitación, incluso con granizadas en la zona central occidental, localidades de Kennedy, Engativá y en algunas partes de Suba. Tuvimos temperaturas cercanas a 24 grados a lo largo de la mañana, entró humedad en el Distrito Capital y por eso se presentan estas condiciones”, explicó el director del Idiger, Guillermo Escobar. (Lea también: Fuertes lluvias en Bogotá: videos muestran el panorama en varias zonas este lunes 5 de octubre)

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Las fuertes condiciones adversas que se registraron en gran parte de la ciudad produjeron caída de árboles en Engativá y Suba, novedades en cubiertas y estructuras livianas asociadas al granizo que cayó en Engativá y Fontibón. Sobre la acumulación de agua, hubo afectaciones en importantes puntos viales como el deprimido del Portal El Dorado y otros cruces. En otros corredores de Engativá, Fontibón, Kennedy y Los Mártires hay encharcamientos. Las autoridades atienden estas novedades para facilitar el paso vehicular.



¿Se van a repetir las fuertes lluvias y granizadas en Bogotá? ¿Por qué? Idiger responde

El director del Idiger adelantó que las lluvias intensas y granizadas pueden presentarse durante esta temporada y reiteró la importancia de mantener en buenas condiciones los sistemas de drenaje de las viviendas. “Hoy en Bogotá hemos tenido una fuerte precipitación, incluso con granizadas en la zona central occidental, localidades de Kennedy, Engativá y en algunas partes de Suba. Tuvimos temperaturas cercanas a 24 grados a lo largo de la mañana, entró humedad en el Distrito Capital y por eso se presentan estas condiciones”, explicó el director del Idiger. (Le puede interesar: Afectaciones de movilidad en Bogotá por fuertes aguaceros: esto reportan las autoridades)



Consejos por las lluvias en Bogotá

Realizar limpieza de canales, cubiertas, bajantes y sistemas de drenaje de aguas lluvias en viviendas y edificaciones.

Verificar las condiciones de las cubiertas y elementos livianos, especialmente después de una granizada.

Evitar arrojar residuos en calles y sumideros.

Durante una granizada, buscar un lugar seguro y evitar permanecer bajo árboles o estructuras que puedan desprenderse.

Reportar situaciones de riesgo a través de la Línea 123, canal oficial para facilitar la verificación y atención por parte de las entidades competentes.

María Paula Rodríguez Rozo

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