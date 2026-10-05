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Así cayó alias Lobo, segundo cabecilla de las disidencias de alias Calarcá, en Antioquia

Wilmar Zuleta es señalado por los crímenes de extorsión, reclutamiento de menores y homicidio. Además de él, su pareja sentimental también fue detenida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Así cayó alias El Lobo, segundo cabecilla de las disidencias de alias Calarcá, en Antioquia
Por alias El Lobo ofrecían hasta 100 millones de pesos -
Ejército Nacional

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía y la Fiscalía, fue capturado en Antioquia Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo, segundo cabecilla de las disidencias de alias Calarcá en este departamento. Tropas de la Séptima División lo ubicaron en la vereda La Paulina, zona rural de Valdivia, donde, según las autoridades, se escondía junto a alias Samanda, su compañera sentimental. Abelardo de la Espriella se pronunció.

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El prontuario de alias Lobo

Alias Lobo es señalado por los crímenes de extorsión, reclutamiento de menores y homicidio. Por este hombre se ofrecía una recompensa por hasta 100 millones de pesos. A alias Samanta, por su parte, se le señala de actividades criminales contra la población civil y la Fuerza Pública.

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A través de un comunicado, el Ejército informó que alias Lobo habría acumulado más de cuatro años de trayectoria criminal, período en el que presuntamente participó en acciones terroristas y otras actividades delictivas. Las autoridades lo señalan de haber intervenido en el desplazamiento forzado de 2.300 habitantes de 23 veredas de Briceño (Antioquia) en octubre de 2025. También es investigado por coordinar extorsiones, reclutamiento forzado de menores y homicidios. En su contra existen varias órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública.

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Sobre alias Samanta, las autoridades indicaron que llevaría cerca de dos años vinculada a esta estructura criminal. En julio de 2025 fue registrada en un video en el que aparecía portando fusiles y otro tipo de armamento en una zona rural de Briceño. Es señalada de coordinar extorsiones contra campesinos, transportadores y comerciantes del norte de Antioquia. Además, tiene una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Alias Lobo, en la lista de los más buscados en Antioquia

Alias Lobo, además, dijo el Ejército, “estaba incluido en el cartel de los más buscados por las autoridades en Antioquia y era un objetivo de valor estratégico por lo cual se habían desplegado capacidades y esfuerzos por parte de la Séptima División del Ejército Nacional que hoy permitieron su captura”.

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Finalmente, Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la captura de este señalado delincuente y escribió en sus redes sociales lo siguente: "En la vereda La Paulina, en Valdivia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36: alias “Lobo” o “Emanuel”, cabecilla de comisión, y alias “Zamanta” o “La Flaca”. Alias “Lobo” es investigado por extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra nuestra Fuerza Pública en el norte de Antioquia".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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