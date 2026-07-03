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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos temblores sacudieron algunas zonas de Colombia este viernes: epicentro y magnitud

Dos temblores sacudieron algunas zonas de Colombia este viernes: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó de dos sismos que ocurrieron sobre las seis de la mañana de este viernes 3 de julio, en Valle del Cauca y Casanare.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Temblor en Valle del Cauca.
Temblor en Valle del Cauca.
SGC

Este viernes 3 de julio en horas de la mañana se presentaron dos sismos en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El más reciente, ocurrido a las 06:07 de la mañana, tuvo como epicentro El Dovio, Valle del Cauca, y una magnitud de 3.2, con una profundidad de 110 kilómetros. El segundo se presentó a las 06:12 a. m. en Aguazul, Casanare. Tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial.

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Estos eventos sísmicos se suman a la sismicidad habitual del territorio colombiano. A nivel nacional, Colombia presenta una alta actividad debido a la interacción de las placas de Nazca, el Caribe y la Sudamericana. Este punto de encuentro, conocido técnicamente como una zona de subducción y convergencia, genera una acumulación constante de energía que se libera periódicamente en forma de sismos.

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Sumado a la interacción de las placas, el suelo colombiano es vulnerable debido a una red de fallas geológicas activas, entre las que destacan la de Romeral y la de Algeciras. Estas fracturas dividen la corteza terrestre, lo que propicia la liberación de energía sísmica en el territorio.

El departamento de Santander es donde más se presentan sismos debido a que la región alberga el "Nido Sísmico de Bucaramanga", un punto geográfico con una de las mayores densidades de sismos en todo el planeta. En esta zona, la fricción y el reacomodo constante de las placas en las profundidades generan movimientos telúricos de manera casi cotidiana.

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¿Qué hacer en caso de un sismo?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir estas medidas de prevención y protección durante un sismo:

Antes de un sismo

Identifique zonas seguras dentro de su vivienda o lugar de trabajo.
Tenga listo un kit de emergencias con agua, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes.
Defina rutas de evacuación y puntos de encuentro con su familia.

Durante un sismo

Mantenga la calma y protéjase debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.
Aléjese de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
No use ascensores.
Si está en la calle, ubíquese lejos de postes, cables y fachadas.
Si conduce, detenga el vehículo en un lugar seguro y permanezca dentro de él.

Después del sismo

  • Revise posibles daños en la vivienda.
  • Evacúe si hay riesgo estructural.
  • Esté atento únicamente a la información oficial de organismos de emergencia.
  • Prepárese para posibles réplicas.

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