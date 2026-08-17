Fuertes lluvias dificulta situación de damnificados por terremoto que están en albergues en Pereira

Las fuertes lluvias que se presentan en Pereira complican aún más las condiciones de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La capital de Risaralda, una de las ciudades más afectadas por el sismo, enfrenta ahora precipitaciones que han dificultado las labores de atención y permanencia de quienes permanecen en albergues.

El aguacero registrado durante la noche del domingo agravó las condiciones en varios puntos de la ciudad, especialmente en el parque Olaya Herrera, donde se encuentran familias que perdieron sus viviendas tras el terremoto. Las carpas instaladas tuvieron que ser cubiertas con plásticos para intentar evitar que el agua afectara las pertenencias que lograron conservar.

El suelo del parque quedó completamente mojado, mientras las condiciones climáticas dificultaron la permanencia de las personas que deben pasar allí la noche a la espera de una solución.



Lluvias también afectan al Hospital Universitario San Jorge

La situación también alcanzó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, uno de los centros asistenciales más importantes de la región y que ya había sufrido afectaciones en su infraestructura debido al terremoto.



Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del hospital, explicó a la periodista Catalina Gómez, de Noticias Caracol, que las lluvias provocaron inundaciones en algunas zonas del centro asistencial.



“Hubo algunas inundaciones en algunas zonas de nuestro hospital, por fortuna anoche logramos solucionar para seguir prestando los servicios”, señaló el funcionario.

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De acuerdo con la información entregada, aproximadamente 5.000 metros cuadrados de los 32.000 que tiene el hospital resultaron afectados y requieren reparación. A esto se suman daños en equipos médicos.

El gerente también explicó el impacto que las afectaciones tienen sobre la capacidad de atención del centro asistencial. “Este hospital es el más grande del Eje Cafetero, tenía capacidad para 560 camas; en este momento tenemos bloqueadas aproximadamente 120 camas, estamos hablando de que al menos se afectó el 20 % de nuestra capacidad”, indicó Gaviria Murillo.

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Imágenes divulgadas muestran algunas zonas del hospital afectadas por el agua, mientras el personal trabaja para evitar que las condiciones empeoren y garantizar la continuidad de los servicios.

Por otro lado, en el parque Olaya Herrera, las familias damnificadas enfrentan las dificultades generadas por las precipitaciones mientras permanecen en refugios improvisados. Ante las condiciones climáticas, se solicita apoyo con carpas, colchones y elementos que permitan protegerse de la lluvia.

También se busca la posibilidad de trasladar a las personas afectadas hacia otros albergues que cuenten con espacios completamente cubiertos. Las precipitaciones, además, han demorado procesos relacionados con la recolección de escombros, la búsqueda y la atención de las personas damnificadas, en momentos en que la ciudad continúa enfrentando las consecuencias del terremoto.

Pereira se encuentra entre las zonas más golpeadas por el sismo del 10 de agosto. Según el balance entregado hasta el viernes por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la ciudad se contabilizaban 94 personas fallecidas, 259 heridas y 140.000 damnificadas, correspondientes a 41.600 familias.

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A nivel nacional, el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte del domingo, reportaba 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos como consecuencia del terremoto.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co