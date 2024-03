Ejecutivas importantes de Colombia mandaron un mensaje a las mujeres en su día: “Hay que creer”

En Colombia son muchas las mujeres que han logrado emprender, crear empresa y generar puestos de trabajo. Algunas de ellas aprovecharon este 8 de marzo para enviar un mensaje de resiliencia y empoderamiento.



Actualmente, las mujeres ocupan un lugar importantísimo dentro del empresariado del país. Decenas de ellas hoy sobresalen en las compañías más importantes de Colombia y el mundo.

María Paula Duque, actual directora para Latinoamérica de sostenibilidad de Microsoft, habló en el marco del lanzamiento del docu-reality She is my voice (Ella es mi voz, por su traducción del inglés) de cómo ha logrado ganar campo en una sociedad desigual.

“El primer mensaje es que todas tenemos una historia que contar y no debemos dejar que nadie cuente la historia por nosotras. El cielo es el límite, podemos llegar donde nosotras queramos llegar, el mundo está lleno de oportunidades, hay que encontrarlas y buscar gente que nos ayude a llegar a donde nosotras queremos llegar", dijo Duque.

Por su parte, Diana María Palacio, actual gerente de talento humano de Latam Airlines, también aprovechó el 8M para enviar un mensaje a las mujeres del país.

“Lo más importante es creérsela. Yo siempre he dicho que los retos más importantes están con nosotros mismos. Las limitaciones nos las ponemos nosotros de manera mental. Hay que creer, hay que soñar. Hay que ponerles pasión a las cosas y estoy segura de que con esos ingredientes salimos adelante y podemos lograr grandes cosas”, apuntó.

Si se habla de mujeres emprendedoras, este es el caso de Diana Fernández, quien, junto a su familia, logró innovar con la producción de diferentes alimentos a base del ñame que se cosecha en los Montes de María.

“Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. En una región de conflicto, bastante golpeada por la violencia, hoy podemos decir que producimos vida”, indicó Fernández.

El 30% de las presidencias de las empresas en Colombia son ocupadas por mujeres. Si se habla de juntas directivas, ellas ocupan un 22%. Es por esto que hoy en su día es clave resaltar una consigna: su participación en esos espacios debe ser mayor.