Karol G habló de los obstáculos en la industria musical: "Me vi decepcionada de ser una mujer"

Karol G ofreció unas inspiradoras palabras durante la gala de los premios Billboard Women In Music 2024, en la que recibió el reconocimiento a Mujer del Año. En el escenario La Bichota habló de los obstáculos que encontró en su camino y que ella convirtió en oportunidades para cumplir todos sus sueños.

La cantante paisa aseguró que la noche del 6 de marzo en los premios Billboard fue una de las más importantes de su trayectoria artística, luego de ser premiada por el trabajo que ha realizado durante 16 años y que la convirtió en este 2024 en la Mujer del Año.

"Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer. Me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa, que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. ¿Dónde iban a quedar todas las ganas de comerme el mundo que tenía si se suponía que como mujer no podía lograrlo? Por mucho tiempo me creí ese cuento".

Entonces, Karol G hizo una reflexión sobre las personas que dejan a un lado sus sueños por los malos comentarios de los demás. "Cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas para decir que sí podía en mi mente. Cambié el 'una mujer no puede hacerlo' por el 'mira cómo lo hace, cómo lo hace esta mujer'".

En ese momento, la artista colombiana detalló las tres cosas fundamentales que ocurrieron en su vida, más allá de su carrera, para estar hoy en el lugar en el que se ubica en la industria musical.

"Uno, paré de intentar de ser perfecta para todos, me acepté como persona. En realidad lo que hice fue algo que me costó mucho tiempo como mujer, como persona: dejar de esconder todas las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades. El afán ese de buscarle justificación a los logros y éxitos de una mujer. Uno no tiene que demostrarle nada a nadie cuando en el cora sabe lo que uno se ha matado para conseguir todo lo que tiene".

Y agregó: "Entendí que no era el respeto de los demás lo que tenía que ganarme, sino el respeto a mí misma. Trabajar duro al punto que yo me viera y admirara la persona en la que me había convertido. Estudiar, trabajar y que cuando yo me viera a mí misma, dijera: qué dura, qué grande".

Ante un público emocionado y consciente de su capacidad de influencia en las nuevas generaciones, Karol G ofreció la motivación necesaria a las mujeres para alcanzar la fuerza para continuar con sus propósitos.

"Así como yo lo hice, todas ustedes también lo pueden hacer, con seguridad y que nunca le den a otra persona la autoridad para que pueda decidir sobre sus propias decisiones. Nadie a usted le puede imponer el valor como persona. Como mujer o como profesional es usted mismo el que lo suda, lo consigue y el que se lo gana".