El lugar al que el primo de Sarita Michel Vargas habría llevado a la niña, a bordo de una moto

La desaparición de la pequeña Sarita Michel Vargas continúa siendo todo un misterio. El viernes 17 de enero, las autoridades le dieron captura a Juan Carlos Rodríguez Vargas, primo de la menor, y lo acusaron por la desaparición de la niña, quien se perdió de su hogar la noche de Navidad del pasado 25 de diciembre de 2024, en el municipio de Sogamoso, Boyacá.

La Fiscalía General de la Nación informó que el familiar de Sarita fue detenido en su lugar de residencia, ubicado en la vereda Cartagena, del municipio de Firavitoba, departamento de Boyacá.

Hasta el momento, lo que se conoce sobre la desaparición de Sarita Michel Vargas es que la noche de Navidad se presentó un altercado familiar al interior de su casa y la menor, de acuerdo con la versión de su mamá y su tía, huyó de su hogar y desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.

Capturado por caso de Sarita Michel Vargas. Fiscalía General de la Nación / Redes sociales

Primo de Sarita Michel negó haberla visto

De acuerdo con la Fiscalía, el primo de Sarita, al parecer, se encontró con ella después de que la niña salió de su casa, en un sector conocido como Vanegas. Además, este hombre se habría llevado a la menor a bordo de una motocicleta.

Las indagaciones de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y las evidencias recopiladas lograron establecer que el primo de Sarita Michel habría tenido contacto con ella la noche de la desaparición de la menor.

Además, las investigaciones del CTI pudieron evidenciar que el detenido, aparentemente, llevó a bordo de una motocicleta a la pequeña Sarita Michel hasta la vereda El Ciral, ubicada en el municipio de Sogamoso.

Aunque las autoridades presentaron las pruebas que indicarían que el familiar de la niña efectivamente habría con estado con ella, el capturado lo refutó todo ante las preguntas que le hicieron los investigadores de la desaparición de la niña. El primo de Sarita negó haberla visto, de acuerdo con información del ente investigador.

Una vez detenido por las autoridades, el primo de Sarita Michel Vargas fue imputado por el delito de desaparición forzada. La acusación impuesta por u fiscal de la Seccional Boyacá no fue aceptada por el detenido.

Un juez de control de garantías del municipio de Sogamoso le impuso al primo de Sarita Michel Vargas medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras avanzan las investigaciones, este hombre permanecerá detenido.

Claves de la desaparición de Sarita Michel

Primero, los investigadores examinan las circunstancias en las que desapareció la menor, quien, según sus familiares, huyó de su hogar en la noche de Navidad, el 25 de diciembre de 2024, sin dejar rastro.

El segundo aspecto que se investiga son las razones por las cuales Sarita Michel abandonó su casa. Según Leidy Tatiana Vega, madre de la menor, la niña escapó en medio de una disputa familiar que tuvo lugar en la noche de Navidad.

La mamá de la menor sostuvo que “hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”.

Pilar Vega, tía de la niña, también dijo que en casa de la menor “tuvieron un conflicto familiar, pero no internamente con la niña, sino familiar. En ese suceso, la niña salió de su casa. En el momento que ella salió de la casa, la fueron a buscar después de 15 minutos. Cuando salieron a buscarla, no la lograron encontrar.

"No la regañé ese día": papá de Sarita Michel

Por su parte, Víctor Alfonso Vargas Riaño, papá de Sarita Michel, también se pronunció frente a la desaparición de la niña y dijo que “yo a ella no la regaño ni la regañé ese día. La mamá dice que tampoco la regañó. No sé por qué se fue”. Leidy Tatiana Vega, en medio de lágrimas, puntualizó que “ya no puedo más, ya estoy desesperada, no sé qué más hacer, a quién acudir o cómo encontrarla”.

Otra de las pistas que tienen las autoridades sobre la desaparición de Sarita es la ropa que llevaba puesta el día que se extravió de su casa en Sogamoso. Según Pilar Vega, tía de la niña, la niña “tenía un pantalón negro jean, unos zapatos blancos con rosado, una camiseta blanca de letras negras y llevaba dos chaquetas puestas: una chaqueta negra y sobre esa tenía otra chaqueta morada. Además, tenía una tulita cargada, color negro”.

Cadáver fue encontrado cerca al lugar donde se perdió

El domingo 12 de enero de 2025, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición cerca del lugar donde se vio por última vez a Sarita Michel. Aunque aún no se ha confirmado si el cuerpo pertenece a la menor desaparecida, los investigadores creen que podría ser ella.

Acerca del cadáver hallado en cerca al lugar donde desapareció Sarita, Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso, dijo que "fue hallado un cuerpo en alto grado de descomposición. El CTI y la Fiscalía General de la Nación están haciendo todas las investigaciones y, así mismo, estaremos pronto a esperar la información que sea de Medicina Legal para poder identificar el cuerpo. Mientras tanto, todas las autoridades competentes están adelantando las investigaciones pertinentes para poder esclarecer los hechos".

La tía de Sarita, explicó ante los medios de comunicación que “no hay certeza de que sea la niña la que se encontró porque el cuerpo está en descomposición y no nos dejaron ver absolutamente nada. O sea, no tenemos certeza de que sea la niña o no sea”.

Sarita Michel Vargas, niña desaparecida desde el 25 de diciembre de 2024 - Noticias Caracol / Archivo

Encontraron prenda que sería de Sarita Michel Vargas

En la mañana del martes 14 de enero, los investigadores aseguraron que hallaron una prenda de ropa que pertenecería a la niña. “Hasta el momento, de los restos que se encontraron allí se puede identificar unas prendas que había, no con la certeza de que puedan identificar a Sarita, que es la niña por la que estamos haciendo todas las investigaciones”, informó Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso. Con respecto a la prenda de ropa encontrada por las autoridades, Blanca Sierra, abuela de Sarita, dijo en Noticias Caracol que lo que encontraron los investigadores fueron “unos tenis que, probablemente, sí eran de Sara”.

Finalmente, desde Sogamoso informaron que el miércoles 15 de enero se realizaron dos allanamientos. Uno de ellos tuvo lugar en una propiedad cercana al sitio donde se encontró el cadáver que Medicina Legal está examinando y que podría corresponder a Sarita. El otro allanamiento se llevó a cabo en el barrio Cartagenita.

Durante las operaciones para encontrar a Sarita, quien lleva 21 días desaparecida, las autoridades aseguraron haber recopilado material importante para avanzar en las investigaciones.

“Hicimos algunos allanamientos en algunos sitios del municipio, en algunos otros lugares estamos revisando la parte técnica y esto está siendo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, que es la que lleva el direccionamiento de la investigación”, manifestó el coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía de Boyacá.

Las autoridades de Sogamoso están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de Sarita Michel Vargas.