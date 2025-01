Hermana de Sarita Michel Vargas habla de fuerte discusión de la menor y su familia: "Confesó cosas"

Crece cada vez más la incertidumbre por lo que le habría sucedido a Sarita Michel Vargas , menor de 11 años que desapareció en Sogamoso el pasado 25 de diciembre, justo en las celebraciones de Navidad. Su hermana contó detalles de lo que pasó esa noche, antes de que la niña escapara con rumbo desconocido.

"Estábamos compartiendo ahí en familia y hubo una discusión por parte de la familia paterna. La niña en su alboroto confesó algunas cosas como tal y pues la reacción no fue buena de parte de mi mamá, ella lo tomó como mal y fue cuando Sarita decidió irse", dijo Mayerly Andrade Vega, su hermana mayor, para W Radio.

Lea también: Sarita Michel Vargas: los 6 datos clave sobre desaparición y posible hallazgo del cuerpo en Sogamoso

Y añadió que sacó su teléfono para avisarle a la familia. Luego de 9 minutos, salieron a buscarla, pero ya no la encontraron. "Ahí están los mensajes que les envié, cuando ya salimos a buscarla en esos 9 minutos que habían pasado ya ella no estaba por ningún lado", añadió.

Publicidad

Cabe resaltar que los padres de Sarita Michel habían indicado que, efectivamente, sí hubo una discusión antes de que la menor decidiera irse, pero que no la regañaron.

"Yo a ella no la regaño ni la regañé ese día. La mamá dice que tampoco la regañó. No sé por qué se fue”, dijo el padre, Víctor Alfonso Vargas Riaño. “Hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”, explicó por su parte la mamá de Sarita.

Publicidad

Mayerly dijo que "no tiene autorización" para contar la confesión de la menor de 11 años, pero admitió que era fuerte.

Lea también: ¿Dónde está Sarita Michel? Estas son las hipótesis de la desaparición de la niña en Sogamoso

Noticias Caracol

¿Cómo era la relación de Sarita con su familia?



La hermana también puntualizó que la relación de Sarita Michel con su padre no era tan cercana debido a que él "solo trabajaba en el día, llegaba tarde en la noche".

"No eran como de mimarsen ni nada de eso no, no había como cariño afectuoso (...) Con mi mamá permanecía todos los días ahí en la casa, a veces iba y le ayudaba en el oficio en la finca. Con mi mamá pues todo muy bien, hasta lo que yo sé muy bien con ella", agregó.

Publicidad

Indicó, además, que, si bien había una brecha de edad entre la menor y Mayerly, su hermana "era incondicional y era todo para mí porque fue la niña que ayudé a criar".



Cuerpo sin vida correspondería a la menor

El pasado domingo 12 de enero de 2025, las autoridades informaron que encontraron un cuerpo sin vida en descomposición cerca a la zona en donde vieron por última vez a Sarita Michel. Aunque no se ha especificado si ese cuerpo pertenece o no a la menor desaparecida, los investigadores creen que sí podría corresponder.

Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso, dijo que "fue hallado un cuerpo en alto grado de descomposición. El CTI y la Fiscalía General de la Nación están haciendo todas las investigaciones".

Sarita Michel Vargas Vega desapareció el 25 de diciembre de 2024. Noticias Caracol

Publicidad

La familia, sin embargo, indicó que no tienen certeza de que el cuerpo corresponda a la menor, pues en el momento del hallazgo del cadáver la familia no habría visto nada. "No dejaron acercar a ningún familiar como tal, me iban a llevar a mí a reconocer algunas prendas, pero finalmente no lo permitieron", indicó su hermana.

En la mañana del martes 14 de enero, los investigadores informaron que encontraron una prenda de ropa que pertenecería a Sarita Michel. “Hasta el momento, de los restos que se encontraron allí se puede identificar unas prendas que había, no con la certeza de que puedan identificar a Sarita, que es la niña por la que estamos haciendo todas las investigaciones”, informó Alexander Merchán.

Con respecto a la prenda de ropa encontrada por las autoridades, Blanca Sierra, abuela de Sarita, reveló en Noticias Caracol que lo que hallaron los investigadores fueron “unos tenis que, probablemente, sí eran de Sara”.