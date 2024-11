"El país me odia": esposa de Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado, dice vivir un infierno

Colombia conoció, hace exactamente un mes, la noticia del hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado Zúñiga. La niña de 12 años fue raptada, asesinada y sepultada por Brayan Campo , comerciante y vecino de la casa de la víctima, en Candelaria (Valle del Cauca). La esposa del confeso criminal, Evelyn Rodas , asegura que desde entonces padece un infierno por culpa de su pareja.

>> Vea más del caso de Sofía Delgado: profesora de la menor hace una delicada denuncia

“Han sido días difíciles porque para nadie es fácil tener que estar encerrada todo el tiempo y estar recibiendo ataques de toda Colombia. Prácticamente todo el país me odia, entonces es duro porque yo no estoy acostumbrada a la vida del encierro”, dijo Rodas el pasado 22 de octubre, durante una entrevista publicada por la página de Facebook de Jay Alarcón.

Evelyn se declara inocente y niega tener relación alguna con el feminicidio. De hecho, según ella, no estuvo esa tarde en la tienda para mascotas que habían montado con Brayan Campo y donde el sujeto le quitó la vida a la inocente. “Ese domingo yo no pisé ese local. El lunes que abrí estaba todo normal y limpio. No encontré algo que me dijera que había pasado algo. Incluso, llegaron a preguntarme si yo limpiaba el piso con algún tipo de químico y yo llevaba como quince días limpiándolo con agua solamente”.

Publicidad

Es injusto, recalca sobre quienes la vinculan con lo ocurrido y afirman que es imposible que ella no haya visto o sospechado algo. “Yo no me enteraba de nada y no entiendo por qué debo pagar las consecuencias de lo que hace una persona. Cada persona debe hacerse responsable de lo que hace. El hecho de que yo sea la esposa de él, no quiere decir que yo tenga que pagar sus platos rotos. La gente comenzó a atacar a mis padres, a mi abuela que ya está muerta y decían que mi abuela era cómplice de todo esto”.

Evelyn Rodas sostiene que nunca notó comportamientos extraños de Brayan Campo y que tampoco es cierto que ella reconociera a Sofía Delgado. "Yo a la niña no la tenía presente. La llegué a ver dos veces con su mamá, pero en mi vida no la tenía presente y eso que dicen que supuestamente yo ayudé con eso, ni siquiera me encontraba ese día con él ni en la tienda. Los domingos de quincena siempre salgo a mercar y ese domingo justamente estaba mercando. La única vez que fui a la tienda fue a las 10:00 de la mañana para dejar una calculadora y después me fui a mercar”.

Evelyn Rodas dijo que no estuvo en el local donde asesinaron al Sofía Delgado el día del crimen. Captura de video

Publicidad

Intentaron quemar la casa y el local tras crimen de Sofía Delgado

Indignados, habitantes de Villagorgona se dirigieron a la tienda de mascotas y la vivienda de Brayan Campo. Le lanzaron piedras e, incluso, trataron de prenderles fuego. Evelyn Ruedas afirma que supo de ello estando aún detenida. Horas después fue dejada en libertad, al no encontrarse evidencias que la ligaran con el homicidio.

“Yo me enteré de eso estando en la Sijín. Yo estaba sentada allí y simplemente escuché que llamaron. El investigador dijo: ‘¿pero cómo?’, y yo pregunté ‘¿cómo qué?’. Él me dijo que quemaron mi casa, que saquearon mi negocio, el sustento que yo tenía para mi hija. Quemaron todo, me dejaron sin nada porque con esa tienda yo pagaba todo lo de mi hija, le pagaba su guardería y sus cosas personales. Me quedé solo con lo que tenía puesto ese día y una sudadera que alcanzaron a enviarme mis familiares a la estación donde me tenían retenida”.

Según la esposa de Brayan Campo, también “se llevaron hasta mis animales. Me mandaron imágenes diciéndome quién tenía mi perro y en qué veterinaria estaba mi perra. Me enteré de que los dieron en adopción. Mi familia trató de reclamarlos, pero la gente no lo permitió”.

Finalmente, en la entrevista publicada por Jay Alarcón en Facebook, Evelyn Rodas intercedió por su niña, que también lleva el nombre de Sofía: “Todos me señalan de esa manera y con puras mentiras porque la mayoría ha dicho mentiras. Yo no tengo la culpa de los actos que cometió Brayan y mucho menos mi hija, quien es un ser inocente. Es una niña que no merece esto. Ella no merece esta vida que le tocó y me duele porque ella siempre ha sido apegada a mí y no nos hemos separado. Ahora todo el mundo está atacándola a ella y atacándome. Eso ha sido horrible porque trato de evitar leer ciertas cosas, pero las ganas de saber qué tanto hablan de uno lo hacen investigar, leer y uno se encuentra con unas cosas con las que me pregunto qué le pasa a la gente, por qué atacan a una niña que apenas va a cumplir 4 años”.

Publicidad

>> Puede interesarle: imágenes de Brayan Campo en la cárcel de La Tramacúa