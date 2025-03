El pequeño municipio de Colombia que lleva 13 años sin homicidios: este es su secreto

Mientras muchas regiones del país siguen enfrentando problemas de violencia e inseguridad, hay un municipio en Colombia que ha logrado estar 13 años sin que se cometa un solo homicidio, y busca ser reconocido por su apuesta a la paz.

Se trata de Piedras, en el departamento del Tolima, que tiene alrededor de 6.800 habitantes y está a unos 50 minutos de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima.

(Lea también: Estafador en Tolima vendió tractomula que no era suya varias veces: así cayó el señalado timador ).

Según la página web de la gobernación, Piedras fue antiguamente una región muy importante por ser vía de comunicación terrestre entre el Quindío y Bogotá.

Publicidad

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en compañía del alcalde John Pinzón y del comandante de la Policía Metropolitana, el Coronel Diego Edixon Mora, visitó el municipio el pasado martes, para celebrar este aniversario sin muertes violentas.

“Piedras es un ejemplo para Colombia y el mundo. Aquí la gente cambió las armas por abrazos y decidió vivir en paz”, expresó la mandataria.

Habitantes de Piedras, Tolima. Facebook: Adriana Magali Matiz

Publicidad

¿Cuál es el secreto de Piedras para no tener homicidios?



Los habitantes aseguran que la clave de su tranquilidad es la unión. Marta Cecilia, una residente de 63 años, no recuerda el último homicidio en el pueblo, pero sí sabe que la paz ha hecho que todos vivan mejor.

“Muy bueno porque no han vuelto a suceder cosas violentas acá en el municipio. Me parece muy bueno porque es un municipio muy tranquilo, de mucha paz. Aquí la gente se muere de viejitos, no por violencia. Es un pueblo tranquilo, acogedor y la comunidad es muy unida”, comentó.

Personas que han vivido más de 110 años aquí en Piedras. Aquí la gente se muere por la vejez, se mueren por enfermedades, pero no por muertes violentas Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz

Aldemar Sanabria Troncoso, concejal del municipio, destaca que este logro no ha sido fácil y que debería premiarse con beneficios y ayudas para la comunidad.

“¿Qué reclamo? Que así como los municipios que hay mucha violencia los premian, ¿por qué no nos premian a los municipios que tengamos este récord? Que son tres en el país. Si a los municipios con violencia les dan ayudas, ¿por qué a nosotros no? También necesitamos inversión en educación, salud e infraestructura”, dijo.

Publicidad

Por su parte, la gobernadora Matiz agregó: “Personas que han vivido más de 110 años aquí en Piedras. Pues efectivamente, aquí la gente se muere por la vejez, se mueren por enfermedades, pero no por muertes violentas, y eso es lo que hoy estamos conmemorando aquí en el municipio de Piedras”.

El municipio fue fundado el 13 de octubre de 1552 y su ubicación inicial se encontraba 3 kilómetros de la margen izquierda del río Opia, pero décadas después, en el año 1774, fue trasladado al lugar que actualmente ocupa.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL