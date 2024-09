Ella es Karen Palomeque, la deportista de los paralímpicos que ganó oro para Colombia

Karen Palomeque, oriunda del departamento de Antioquia, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del paratletismo mundial. Su impresionante trayectoria la ha llevado a ser reconocida como la "Princesa del Paratletismo". Además, durante su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, logró romper el récord mundial con una marca de 12.26.

¿Quién es Karen Palomeque?

Karen Palomeque, nacida en Medellín, ha marcado con letras de oro su nombre en la élite del paratletismo mundial. Desde su infancia, en el barrio La Iguaná, Palomeque mostró una determinación que la llevó a superar las barreras impuestas por su condición neurológica, conocida como hemiparesia. Esta afección, que limita el movimiento en el lado izquierdo de su cuerpo, no ha sido un obstáculo para que Palomeque se convierta en una de las atletas más destacadas de Colombia.

Su trayectoria en el paratletismo ha sido impresionante, especialmente en el 2023, cuando se consagró como una de las figuras más importantes del deporte paralímpico a nivel global. Ese año, Palomeque obtuvo cinco títulos parapanamericanos en Santiago de Chile, además de romper varios récords en diferentes disciplinas. Su desempeño en los 100, 200 y 400 metros, así como en el salto largo y los relevos 4x100, la posicionaron como líder de la delegación colombiana, que hizo historia con 161 medallas, 50 de ellas de oro.

En 2024, Karen Palomeque llegó a los Juegos Paralímpicos de París con la expectativa de seguir cosechando éxitos, y no defraudó. En su primera competencia, los 100 metros T38, no solo se colgó la medalla de oro, sino que también rompió su propio récord mundial, demostrando, una vez más, su dominio en la pista. Este logro no es más que el comienzo de lo que promete ser una destacada participación en estos Juegos, donde se espera que Palomeque continúe sumando medallas para Colombia.

¿Qué condición tiene la deportista Karen Palomeque?

Desde sus inicios en el atletismo, Karen Palomeque ha superado obstáculos que pocos pueden imaginar. Palomeque padece hemiparesia, una condición neurológica que afecta el movimiento y el equilibrio en una mitad de su cuerpo, en su caso, el lado izquierdo. Esta condición implica una parálisis parcial que limita su movilidad, pero no le ha impedido destacarse en el paratletismo a nivel mundial.

“La discapacidad la tengo, pero eso no es un obstáculo para lo que ahora es Karen Palomeque. Hay discapacidad, pero hay que trabajarla para que en la pista se vea un poco menos” afirmó la deportista para Los Informantes de Caracol Televisión.

Karen Palomeque no se detiene en sus éxitos. Aunque ha logrado hitos significativos en su carrera, la atleta antioqueña sigue enfocada en futuras competencias. En los próximos días, participará en los 400 metros T38 y en el salto de longitud femenino T38, con la esperanza de sumar más medallas a su ya impresionante palmarés.