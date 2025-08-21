Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Reportan atentado en inmediaciones de base aérea de Cali: hay varios heridos

Reportan atentado en inmediaciones de base aérea de Cali: hay varios heridos

Las autoridades se encuentran en el punto. Hay reporte preliminar de algunos heridos a las afueras de las instalaciones militares.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 21, 2025 03:55 p. m.
Atentado en Cali
Se trataría de una bomba contra una instalación militar. -
Foto: Suministrada a Noticias Caracol

Las autoridades reportan una fuerte explosión en inmediaciones de la base aérea de Cali Marco Fidel Suárez. Al parecer, delincuentes habrían dejado el artefacto dentro de un camión, parqueado frente a esta instalación militar. Lo anterior provocó una detonación que sembró pánico entre los habitantes de esta parte de la capital vallecaucana, quienes publicaron distintos videos desde sus redes sociales solicitando apoyo de las autoridades.

Por el momento se reporta un saldo preliminar de dos muertos y seis personas heridas, sin embargo en videos que conoció Noticias Caracol se logran identificar a varias personas gravemente afectadas como producto de esta explosión. La vía aledaña al punto de dicho atentado se encuentra con diferentes vehículos incinerados y personal del Cuerpo de Bomberos en el punto.

La onda expansiva de dicha detonación también provocó daños en otros edificios cercanos al lugar de los hechos, y una alta congestión vehicular en la que otros automóviles quedaron totalmente destruidos. Por su parte, el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Éder anunció el envío de equipos especializados para atender a las personas heridas.

Las autoridades han hecho un llamado especial a los habitantes de Cali para no transitar por estas zonas mientras se restablece el orden y se descarta la posibilidad de mayores ataques contra la fuerza pública y la sociedad civil en general. La zona del atentado terrorista se encuentra totalmente acordonada.

Noticias Caracol - 2025-08-21T154659.773.jpg
La detonación dejó varios vehículos afectados. Al parecer, el artefacto se encontraba dentro de un camión parqueado frente a la base aérea. -
Foto: suministrada a Noticias Caracol

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, habló con Noticias Caracol y rechazó lo acontecido. Aseguró que cada que se presentan hostigamientos en contra de grupos delincuenciales ilegales en el occidente del país, suelen llegar este tipo de ataques a la capital vallecaucana a manera de retaliaciones.

"Cada vez que se combaten las economías ilegales y los cultivos ilícitos, pues precisamente vienen este tipo de acciones disuasorias que lo pretenden es desviar la atención de ciudadanos y militares para poder encontrar salidas frente a los diferentes intereses que manejan estos grupo al margen de la ley. (...) Manifestamos el rechazo a este tipo de atentados que comprometen a la sociedad civil.

Ya se ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar los daños en la zona y el número de civiles y personas afectadas por este tipo de ataques. "No se sabe qué estrategias pueden llegar a tener estos grupos armados para afectar el territorio", agregó Mendoza.

Noticia en desarrollo...

