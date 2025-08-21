Tras explosión cerca a base aérea de Cali, alcalde Alejandro Eder envía equipos para atender heridos

Sobre las tres de la tarde de este jueves se reportó una explosión cerca a la base militar la base aérea de Cali Marco Fidel Suárez. En videos de los testigos del atentado se ven varios heridos en el suelo tras la detonación, y personas pidiendo ayuda a los equipos de rescate, debido a que en la zona había varios establecimientos comerciales.

Se habla preliminarmente de dos muertos y seis heridos, pero las autoridades se encuentran en el punto verificando las afectaciones.

Al respecto, el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, escribió en su cuenta de X lo siguiente: "Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la Cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de @SaludCali, @SeguridadCali y @RiesgoCali para atender a las personas heridas".



Noticia en desarrollo...