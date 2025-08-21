Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Derriban helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia: confirman fallecidos

Derriban helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia: confirman fallecidos

En la mañana de este jueves 21 de agosto un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro dieron detalles de la situación.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 21, 2025 01:06 p. m.
Derriban helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia: confirman fallecidos
Este video mostraría humo saliendo del lugar donde cayó el helicóptero.
Redes sociales: Andrés Julián Rendón, gobernador

En Amalfi, municipio del departamento de Antioquia, se confirmó que un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado. El gobernador Andrés Julián Rendón compartió un video en sus redes sociales en donde se ve humo saliendo del lugar en donde, al parecer, cayo la aeronave.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone. Es incierto aún el número de víctimas. Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias FARC y Clan del Golfo", escribió el mandatario de Antioquia.

El presidente Gustavo Petro confirmó que el helicóptero derribado tiene como saldo hasta el momento la muerte de una persona. "Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona. En la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la Policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha sido inmediata", se lee en la cuenta de X del presidente.

De acuerdo con información preliminar suministrada por personal de la Policía Nacional de Colombia, se informa que entraron en combate con un grupo al margen de la ley. Al parecer, los atacaron con un dron equipado con explosivos. La aeronave, al momento de extraer el personal en tierra, es impactado y derribado. Esta fuente de la Policía elevaría el saldo de muertos a dos y confirmaría que hay otros ocho uniformados heridos. Asimismo, agregan que el combate contra este grupo ilegal continúa y está pendiente la extracción del personal en tierra, quienes reciben apoyo de aeronave arpía de la Fuerza Aérea.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

