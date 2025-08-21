Presidente Petro se pronuncia por atentado en base Marco Fidel Suárez de Cali: "Reacción terrorista"

Tras el ataque terrorista perpetuado durante la tarde de este jueves 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, el presidente Gustavo Petro se pronunció; dijo que la explosión se trataría de una reacción tras "la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De la misma manera, Petro dijo que este tipo de atentados contra la población civil reflejarían los el terrorismo que tratan de reflejar las facciones de Iván Mordisco, las cuales, afirma, se han supeditado al control de la junta del narcotráfico.

El mandatario hizo un llamado al mundo para que la junta del narcotráfico, que en sus propias palabras sería heredera del bloque capital de los paramilitares, sea considerada una organización terrorista.



(Puede interesarle: Tras atentado cerca a base aérea de Cali, alcalde Alejandro Eder envía equipos para atender heridos)

Publicidad

"Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos. El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico. El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano. La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo", escribió Petro desde su cuenta de X.



¿Qué se sabe sobre el atentado en base aérea Marco Fidel Suárez de Cali?

Por el momento se sabe la explosión acontecida en horas de la tarde de este jueves 21 de agosto ocurrió luego de que un camión cargado con cilindros bombas lanzara dos (2) artefactos explosivos contra la instalación militar Marco Fidel Suárez, en Cali. Se sabe preliminarmente que ambos explosivos habrían caído dentro de las instalaciones, pero no dejaron mayores afectaciones. Luego de estas detonaciones, el camión que se encontraba a las afueras de las instalaciones militares explotó.

Con corte a las 4:00 p. m. de este jueves 21 de agosto, Noticias Caracol conoció un balance preliminar y extraoficial de los hechos, en el cual se registran las siguientes cifras de personas y vehículos afectados por la explosión.

Publicidad

Cinco (5) civiles muertos

Once (11) civiles heridos

Seis (6) vehículos afectados

Gerardo Mendoza, personero de la capital vallecaucana, habló con Noticias Caracol y dijo que cada que se presentan hostigamientos en contra de grupos delincuenciales ilegales del occidente de Colombia, suelen llegar este tipo de ataques a la capital vallecaucana a manera de retaliaciones.

Mendoza dijo que ya se había ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar los daños en la zona y el número de civiles y personas afectadas por este tipo de ataques. "No se sabe qué estrategias pueden llegar a tener estos grupos armados para afectar el territorio", agregó.



¿Qué ha dicho el alcalde de Cali, Alejandro Éder?

Por el atentado, el alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, escribió un mensaje a través de su cuenta de X con las siguientes palabras: "Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la Cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de @SaludCali, @SeguridadCali y @RiesgoCali para atender a las personas heridas".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO