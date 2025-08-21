Videos del pánico tras atentado en inmediaciones a base aérea de Cali: varios heridos y muertos

En inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, decenas de personas vivieron momentos de pánico luego de que dos cilindros cargados con explosivos detonaran cerca a la instalación militar. El hecho ocurrió en la tarde de este jueves sobre la carrera Octava, la cual es una de las más concurridas y queda en un sector de comercio, por lo que varias personas murieron o resultaron heridas en el atentado.

"Por favor, ambulancias, ambulancias, un atentado terrorista en la base aérea (...) hay muchos heridos, por favor, llamen", dijo una persona que se encontraba en el momento de la explosión. En el lugar, según se ve en videos captados por ciudadanos, varias personas que iban transitando en carros y motocicletas resultaron tendidas en el suelo. También hay afectaciones en los establecimientos, y algunos vehículos resultaron calcinados.

De manera preliminar se habla de cinco civiles muertos, once heridos y seis vehículos afectados. No se ha determinado el número de viviendas y locales comerciales con afectaciones. "Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad", indicó el alcalde Carlos Eder.

Recompensa para encontrar a responsables de atentado en Cali

Y añadió: "Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra ciudad, trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia. Desde la Alcaldía de Cali ofrecemos una recompensa de $400 millones a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables. Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños".

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también rechazó los hechos e indicó que el atentado se dio "después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay (...) El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico".

Agregó que "el gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano. La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo".

Otra de las voces de rechazo fue la del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien comentó: "Condeno enfáticamente estos atentados y lamento profundamente las pérdidas humanas. Toda mi solidaridad con las víctimas, sus familias, con la ciudad de Cali y con la Policía Nacional. Una vez más, es urgente que el Gobierno Nacional retome el control de todo el territorio nacional y revalúe la política de Paz Total. El deterioro de la seguridad por cuenta del fortalecimiento de los grupos criminales requiere de una acción decidida de parte del Gobierno para darle las herramientas suficientes a la fuerza publica y ser claro y contundente en la instrucción de perseguir a los delincuentes y llevarlos ante la justicia".

