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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Caída de árbol afecta el paso vehicular en Engativá: autoridades atienden la emergencia

Caída de árbol afecta el paso vehicular en Engativá: autoridades atienden la emergencia

Las lluvias registradas durante la tarde de este lunes generaron afectaciones en distintos puntos de Bogotá. La emergencia se presentó en la avenida Rojas con calle 49.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Caída de árbol 5 de octubre en Bogotá
Secretaría de Movilidad de Bogotá

Las fuertes lluvias de la tarde de este lunes generaron afectaciones en la movilidad de Bogotá. Entre los incidentes reportados se encuentra la caída de un árbol en la localidad de Engativá, sobre la avenida Rojas con calle 49, donde autoridades de tránsito y bomberos atienden la emergencia.

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De acuerdo con el IDEAM, se prevén fuertes lluvias principalmente durante los miércoles y viernes, especialmente en sectores del norte y centro de Bogotá. Durante la tarde de este lunes 5 de octubre, se presentaron cerca de cinco situaciones de colapso de árboles, además de encharcamientos en las vías, inundaciones y reflujo de aguas negras y aguas lluvias en localidades como Kennedy, Engativá y algunos sectores de Suba.

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