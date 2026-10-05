Caída de árbol afecta el paso vehicular en Engativá: autoridades atienden la emergencia

Las fuertes lluvias de la tarde de este lunes generaron afectaciones en la movilidad de Bogotá. Entre los incidentes reportados se encuentra la caída de un árbol en la localidad de Engativá, sobre la avenida Rojas con calle 49, donde autoridades de tránsito y bomberos atienden la emergencia.

De acuerdo con el IDEAM, se prevén fuertes lluvias principalmente durante los miércoles y viernes, especialmente en sectores del norte y centro de Bogotá. Durante la tarde de este lunes 5 de octubre, se presentaron cerca de cinco situaciones de colapso de árboles, además de encharcamientos en las vías, inundaciones y reflujo de aguas negras y aguas lluvias en localidades como Kennedy, Engativá y algunos sectores de Suba.

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Estas variaciones en las condiciones climáticas se mantendrán durante octubre y noviembre, según informó Guillermo Escobar, director del IDIGER.



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