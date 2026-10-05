Así avanzan las fuertes lluvias y granizadas en Bogotá este 5 de octubre, reporta el Idiger

La tarde de este lunes 5 de octubre sorprendió a residentes y visitantes de Bogotá cuando iniciaron torrenciales lluvias en diferentes sectores de la ciudad. La jornada había arrancada en la capital con temperaturas máximas de hasta 24 y 26 grados centígrados, con un sol abrasador.



De acuerdo con el reporte publicado alrededor de las 3:00 p.m. por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones se están concentrando en sectores de:



Engativá

Suba

Fontibón

Kennedy

Por cuenta de las fuertes lluvias y granizadas, que han quedado grabadas en video por los ciudadanos, hay varias avenidas que se encuentran encharcadas. Se prevé que estas condiciones influyan en el tráfico vehicular. Las autoridades piden por esta razón que se transite con la máxima precaución y que los conductores reduzcan su velocidad para evitar siniestros viales. (Le puede interesar: Afectaciones de movilidad en Bogotá por fuertes aguaceros: esto reportan las autoridades)

De acuerdo con el sistema que reporta el estado del clima en Bogotá, del Idiger, una de las estaciones que presentan acumulados altos de lluvia es la de la localidad Engativá. Las demás estaciones muestran acumulados moderados de precipitaciones. El mapa muestra que gran parte de Bogotá tiene lluvias entre lideras y moderadas. Sectores como Usme, Suba y Usaquén, así como el municipio de Soacha, aparecen en el mapa como zonas donde todavía no ha llegado las lluvias de este 5 de octubre.

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La Aeronaútica Civil reportó en sus redes que debido a la fuerte tormenta, la visibiilidad reducida y la falla en las comunicaciones, se decretó ground stop a todos los vuelos con origen o destino al Aeropuerto El Dorado de Bogotá. (Consiga más información aquí: Suspenden despegues desde y hacia el Aeropuerto El Dorado por aguacero en Bogotá)



¿Cómo es el pronóstico del clima en Bogotá este 5 de octubre?

El sistema de Idiger había detectado que la mañana de este lunes en Bogotá tendría un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. En horas de la tarde, el Instituto había previsto que hubiera cielo parcial mayormente nublado, acompañado de una probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en localidades como Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá. Barrios Unidos y San Cristóbal.

Para la noche, habrá un cielo mayormente nublado. Es probable que haya lloviznas en las localidades de:



Usaquén

Suba

Chapinero

Usme

Sumapaz



🌧️ #AEstaHora llueve en sectores de Engativá, Suba y Fontibón. Hace menos de dos horas, Bogotá registraba temperaturas cercanas a los 24 °C. El tiempo puede cambiar rápidamente: sigue las condiciones en tiempo real. 👇



🔗 https://t.co/gD0yupVsw1 pic.twitter.com/IBhw43gA1m — IDIGER (@IDIGER) October 5, 2026

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