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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Fuertes lluvias en Bogotá: videos muestran el panorama en varias zonas este lunes 5 de octubre

Fuertes lluvias en Bogotá: videos muestran el panorama en varias zonas este lunes 5 de octubre

Las autoridades también reportan congestión en algunos corredores viales y afectaciones en la operación aérea de El Dorado.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Fuertes lluvias en Bogotá este 5 de octubre: videos muestran el panorama en varias zonas
Noticias Caracol

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó hacia las 3:00 de la tarde sobre la presencia de lluvias en varias zonas de la ciudad, mientras que otras entidades entregaron reportes relacionados con la movilidad y las condiciones para la operación aérea. Imágenes muestran calles mojadas, acumulación de agua y la reducción de la visibilidad en algunos puntos de la capital. De acuerdo con los reportes conocidos durante la tarde, las precipitaciones se han concentrado principalmente en sectores del occidente y centro de Bogotá, aunque las autoridades señalaron que las lluvias podrían extenderse hacia otras zonas.

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¿En qué localidades de Bogotá está lloviendo?

El Idiger indicó que las lluvias se estaban registrando en sectores de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy. Posteriormente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que las precipitaciones continuaban en diferentes puntos de la capital y amplió el reporte a otras localidades. Según el Ideam, las lluvias persistían en Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Antonio Nariño, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria.

La entidad también indicó que se esperaba que las precipitaciones avanzaran hacia sectores del oriente de la ciudad, por lo que las condiciones podrían cambiar durante el transcurso de la tarde. La recomendación para quienes se encuentran en las zonas donde se presentan lluvias es mantener precaución en los desplazamientos, especialmente en vías donde puedan formarse acumulaciones de agua.

Fuertes lluvias generan congestión en varias vías de Bogotá

Las precipitaciones también han tenido impacto en la movilidad de la capital. La Secretaría Distrital de Movilidad reportó lluvias en localidades como Fontibón, Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos, además de congestiones vehiculares en algunos de los principales corredores de la ciudad. Entre los puntos mencionados por las autoridades se encuentran la Calle 13, la avenida Ciudad de Cali y la avenida Calle 26, vías que registran un alto flujo vehicular durante la jornada.

Bogotá Tránsito también informó sobre la presencia de lluvias en Fontibón, Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos y pidió a los conductores desplazarse con precaución. Las autoridades de movilidad mantienen el seguimiento de las condiciones de las vías, teniendo en cuenta que las lluvias pueden reducir la visibilidad y dificultar la circulación.

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¿Qué pasa con los vuelos desde y hacia El Dorado?

Las condiciones meteorológicas también tuvieron repercusiones en la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado. La Aeronáutica Civil informó que las tormentas registradas en Bogotá afectaron las condiciones de visibilidad y ocasionaron dificultades en las comunicaciones. Debido a esta situación, se estableció un Ground Stop para los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de la capital.

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Esta medida implica una restricción temporal para la salida de determinados vuelos mientras se mantienen las condiciones que afectan la operación aérea. Por esta razón, los pasajeros que tengan vuelos programados durante la tarde deberán estar atentos a las actualizaciones entregadas por las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias, ya que los tiempos de salida o llegada pueden presentar modificaciones.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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