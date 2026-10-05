Fuerte aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: reportan inundaciones y granizo

Un fuerte aguacero afecta este lunes a Medellín y varios municipios del sur del Valle de Aburrá, donde las lluvias han generado inundaciones y un rápido aumento en los niveles de algunas quebradas. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan a los ciudadanos transitar con precaución.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), durante los últimos minutos se han registrado lluvias en diferentes sectores del área metropolitana. En Envigado, la red pluviométrica reportó acumulados inferiores a 1 milímetro durante los últimos cinco minutos.

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El Siata también informó que las lluvias ingresaron al suroriente de Medellín, mientras que en el suroccidente de la ciudad se registraron precipitaciones con acumulados de hasta 2 milímetros en los últimos cinco minutos. Según el reporte, las lluvias se desplazan hacia el noroccidente del Valle de Aburrá.



La intensidad de las precipitaciones también ha generado un aumento en el nivel de algunas quebradas. Entre los puntos monitoreados está la quebrada La Presidenta, que, a la altura del sector del Éxito de El Poblado, alcanzó nivel de riesgo rojo debido al rápido incremento de su caudal. Asimismo, las cámaras de monitoreo reportan crecimientos en el nivel del agua en La Inmaculada.



El río Medellín subió de nivel de esta forma en 45 minutos, según la cámara del @siatamedellin en el puente de la Avenida 33 pic.twitter.com/dxDMhPH3tH — César Olse (@cesarolse) October 5, 2026

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Las condiciones climáticas también afectaron la operación del sistema de transporte público de Medellín. De acuerdo con el Metro de Medellín, el Metrocable línea J, que conecta San Javier con La Aurora, fue temporalmente sacado de servicio debido a las lluvias. La suspensión se mantiene mientras se presentan las condiciones climáticas que afectan este sector de la ciudad. Los usuarios deben tener en cuenta esta novedad al momento de planear sus desplazamientos.

Ante el panorama, el Siata recomendó transitar con precaución y evitar zonas con empozamientos, pasos a desnivel y sectores cercanos a quebradas que tengan alerta de creciente. Mientras que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRAD) también recordó que cualquier emergencia puede ser reportada a través de la línea 123.



Reportan granizo durante las fuertes lluvias

Usuarios en redes sociales reportaron la presencia de granizo en algunos sectores del Área Metropolitana del Valle de Aburra, en medio de las fuertes lluvias registradas en la zona.

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En videos compartidos en redes sociales se puede observar la cantidad de granizo que cayó en algunos sectores, así como el llamativo tamaño de las piezas de hielo que quedaron sobre diferentes superficies.

El madre aguacero que está cayendo en Medellin es una locura. Hasta granizo cayó pic.twitter.com/HHhFnhO6Zf — Elig 🇻🇪 (@Eligregl) October 5, 2026

Reportan ⛈️⛈️ mero aguacero en mi Municipio Sabaneta Antioquia Granizo pic.twitter.com/s9SjjfmU7u — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) October 5, 2026

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NOTICIA EN DESARROLLO