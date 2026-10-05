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Afectaciones de movilidad en Bogotá por fuertes aguaceros: esto reportan las autoridades

La Secretaría de Movilidad reporta congestión vehicular en la Calle 13, la avenida Cali y la avenida Calle 26, además de presencia de charcos en diferentes puntos de la ciudad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Movilidad Bogotá
Secretaría de Movilidad Bogotá

Los fuertes aguaceros en Bogotá en la tarde de este lunes 5 de octubre afectan varias zonas de la ciudad y generan congestión vehícular en diferentes corredores. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se presentan lluvias en Fontibón, Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos, además de congestiones vehiculares en la Calle 13, la avenida Cali y la avenida Calle 26.

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De la misma manera, la Aeronáutica Civil informó que las fuertes tormentas dificultaron la visibilidad y generaron fallas en las comunicaciones, por lo que se decretó un 'GROUND STOP' para todos los vuelos con origen o destino en el Aeropuerto El Dorado, según informó la entidad a través de sus redes sociales.

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App clima en tiempo real y acumuladas del día

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), a través de su aplicación permite consultar en tiempo real el estado del clima en la ciudad. Para conocer cómo avanzan las condiciones climáticas, puede ingresar a la plataforma a través de este enlace
(https://app.sab.gov.co/sab/lluvias.htm)

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución y reducir la velocidad para evitar accidentes y facilitar la movilidad durante la jornada. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de las demás autoridades, con el fin de conocer en tiempo real el estado de las vías y las condiciones para movilizarse por la ciudad.

¿A qué se debe la variación del clima durante el día?

De acuerdo con un informe del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), que explica por qué las lluvias suelen presentarse con mayor frecuencia durante las tardes y no en las mañanas, este comportamiento responde principalmente a dos factores: el calentamiento diurno y la intensidad de los vientos.

En las mañanas, Bogotá suele iniciar con temperaturas cercanas a los 10 °C. Sin embargo, a medida que avanza el día y el sol alcanza su punto más alto, la temperatura puede aumentar hasta ubicarse entre los 19 °C y 20 °C, especialmente hacia el mediodía.

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¿Y por qué el aumento? El incremento de la temperatura genera una mayor evaporación de la humedad presente en los suelos, la vegetación, los humedales, los cuerpos de agua y las superficies que permanecen mojadas por las lluvias del día anterior.

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Cuando esta humedad asciende y encuentra condiciones favorables en la atmósfera, se forman nubes de lluvia que suelen desarrollarse entre el inicio y la mitad de la tarde. Este proceso, conocido como calentamiento diurno, es una de las principales razones por las que las precipitaciones tienden a concentrarse durante las horas de la tarde.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO
SI TIENE ALGUNA NOTICIA POR CONTAR ESCRIBA AQUÍ DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

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