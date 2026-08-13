EN VIVO | Terremoto en Colombia: así avanza la emergencia en las zonas más afectadas hoy

Colombia enfrenta este jueves una nueva jornada de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El más reciente balance entregado por el Gobierno reportó 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, además de 25.872 familias afectadas y cerca de 53.000 personas impactadas por la emergencia. Cali y Pereira permanecen entre los principales puntos de atención, con equipos de rescate colombianos y extranjeros desplegados para localizar a personas que aún podrían permanecer bajo los escombros.

Hasta el miércoles, Asocapitales reportaba 331 personas rescatadas con vida, 88 de ellas en Cali y 243 en Pereira. A la emergencia se suma la actividad sísmica posterior al terremoto. El Servicio Geológico Colombiano informó que se han registrado por lo menos más de145 réplicas, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona del epicentro. Además, se espera el avance de la ayuda internacional enviada para apoyar las labores de rescate, atención médica y asistencia humanitaria. Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador, Perú y Suiza, entre otros países, han anunciado recursos, personal especializado o suministros para las regiones afectadas.



8:50 a. m. Vecinos de Pereira crean cocinas comunitarias para alimentar a damnificados

En medio de las afectaciones provocadas por el terremoto, habitantes de varios barrios de Pereira se han organizado para crear cocinas comunitarias destinadas a alimentar a las familias damnificadas y a los equipos que continúan trabajando en las zonas afectadas. Ante la falta de gas propano en algunos sectores, los vecinos han recurrido a alternativas para preparar los alimentos y distribuirlos entre quienes más lo necesitan. "Nos traen comida, lo que más se pueda, y entonces nosotros preparamos la comida y le damos a las personas que necesitan", explicó Pilar Quiñones, una de las líderes de estas iniciativas.

#Colombia | En Pereira son muchos los barrios que a esta hora continúan sin servicios públicos. Sin embargo, la comunidad no se detiene y en medio del dolor los habitantes se han unido y han organizado cocinas comunitarias para ofrecer alimentación a los damnificados y… pic.twitter.com/j34pCNI0Q9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 13, 2026

8:15 a. m. anuncian reapertura gradual de servicios bancarios en Pereira

Desde Quibdó, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la apertura de servicios bancarios en Pereira, según lo reportado por Asobancaria, con el objetivo de garantizar la atención a la ciudadanía afectada por el terremoto. De las 75 sucursales bancarias de Pereira, 70 permanecen cerradas mientras se realizan nuevas evaluaciones de seguridad estructural. Para ampliar los puntos de atención, Asobancaria habilitará oficinas móviles, de las cuales ya comenzaron a llegar a la ciudad, con la meta de sumar 10 puntos adicionales a las cinco sucursales que actualmente están abiertas.



Además, los cajeros automáticos serán abastecidos de efectivo desde Buga y Tuluá, con el fin de garantizar que los habitantes puedan acceder a sus recursos. La reapertura de más sucursales será gradual y dependerá de la habilitación de los centros comerciales y de las respectivas evaluaciones estructurales. "El Gobierno Nacional y el sector bancario avanzan en estas acciones para garantizar progresivamente el acceso a los servicios financieros en Pereira".



7:00 a. m. SGC reporta 160 réplicas tras el terremoto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó este jueves el reporte de actividad sísmica. De acuerdo con el organismo, con corte a las 7:00 a. m. del 13 de agosto, se han registrado 160 réplicas desde el movimiento principal. Del total, 12 réplicas han tenido magnitud superior a 3,0 y una ha superado magnitud 4,0. El SGC mantiene el "monitoreo de la actividad sísmica en la zona".



6:45 a. m. Ecopetrol anuncia que destinará $5.000 millones para apoyar a familias damnificadas

Ecopetrol anunció este jueves que destinó $5.000 millones para apoyar la atención de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 y sus réplicas. Los recursos serán destinados a kits de ayuda humanitaria, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas, agua potable y horas de vuelo, en coordinación con el Gobierno Nacional y las autoridades de gestión del riesgo, según explicó la entidad. La empresa también activó un programa de voluntariado corporativo e invitó a sus más de 18.000 colaboradores a realizar donaciones para ampliar las ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció una jornada de donación de sangre en Bogotá, que se realizará entre el 14 y el 19 de agosto.



6:22 a. m. nueva réplica de 3,6 se registra en Nóvita, Chocó

El Servicio Geológico Colombiano reportó una nueva réplica este jueves 13 de agosto, en medio de la actividad sísmica que continúa tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes. El movimiento tuvo una magnitud de 3,6, ocurrió a las 6:22 a. m. y tuvo una profundidad de 94 kilómetros. El epicentro fue localizado en inmediaciones de Nóvita, Chocó, a 14 kilómetros de ese municipio, 25 kilómetros de Sipí y 29 kilómetros de Condoto.



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5:00 a. m. Colombia entra en la "fase final" de la búsqueda de sobrevivientes

Equipos de rescate trabajan desde la madrugada de este jueves en una carrera contra el tiempo en Cali y Pereira, cuando se acerca el límite de las 72 horas considerado crítico para encontrar sobrevivientes bajo los escombros. En Pereira, los rescatistas concentran esfuerzos en una panadería colapsada donde creen que podría permanecer con vida un vendedor atrapado desde el lunes. En Cali, el alcalde Alejandro Eder afirmó que las labores de rescate están entrando en una "fase final", aunque los equipos mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

REDACCIÓN NOTICIAS CARACOL