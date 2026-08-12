Banco de Alimentos moviliza toneladas de ayudas para los damnificados tras terremoto de 7.4

Luego del movimiento telúrico de magnitud 7,4 que sacudió al territorio nacional , la respuesta ciudadana y del sector privado ha sido inmediata para atender la contingencia en los municipios afectados. Tras el terremoto en Colombia, el Banco de Alimentos habilitó una campaña de emergencia para acopiar insumos y víveres destinados a miles de familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

En las instalaciones de la entidad y en distintos puntos del país, la llegada de aportes no se ha detenido. Desde pequeñas donaciones de tenderos e individuos con elementos de la canasta familiar —como sal, arroz y aceite— hasta aportes de dueños de grandes superficies, se han concentrado para responder de manera prioritaria.



Despacho de cargamentos hacia los municipios más afectados

El trabajo logístico ha permitido concretar los primeros envíos masivos hacia las zonas impactadas. Las donaciones para damnificados han comenzado a consolidarse en los centros de acopio en varias toneladas de ayuda humanitaria.



Primer cargamento a Manizales: Se despachó un vehículo de carga pesada con un total de 10 toneladas de ayuda humanitaria.

Se despachó un vehículo de carga pesada con un total de humanitaria. Segundo cargamento a Buenaventura: Se completó el proceso de empaque y alistamiento de otras 10 toneladas de ayuda que se dirigen a este puerto y sus inmediaciones.

Esta distribución busca abastecer de forma continua a las poblaciones en donde las redes de suministro de víveres han quedado interrumpidas.



El rol clave del gremio de transportadores

El envío de los cargamentos ha contado con el aporte de los transportadores de carga. Dueños de vehículos y conductores han puesto a disposición sus camiones y su trabajo para trasladar los insumos hacia las capitales y municipios en emergencia.

En particular, para el camión asignado con el envío hacia Manizales, el propietario asumió la totalidad de los costos operativos referentes al flete y al pago de peajes en la vía.



"Los transportadores han decidido donar su tiempo y trabajo con empatía por lo sucedido, pero señalan que sería vital que el Gobierno Nacional revise la exención de peajes para los vehículos con ayuda humanitaria".



Adicionalmente, las directivas del Banco de Alimentos indicaron que se requiere la disponibilidad de más vehículos de carga para transportar ayudas hacia el departamento del Chocó, donde las afectaciones en comunicación y acceso terrestre complejizan la situación.



Canales oficiales y centros de acopio para donar

Para mantener el flujo de alimentos no perecederos e insumos de primera necesidad, el Banco de Alimentos de Colombia mantiene habilitadas sus vías de recolección presencial y digital.



Donaciones presenciales

Quienes deseen entregar aportes físicos en Bogotá pueden dirigirse directamente a la sede operativa de la entidad:



Dirección: Carrera 30 # 19

Carrera 30 # 19 Elementos requeridos: Alimentos no perecederos (arroz, aceite, sal, granos), artículos de aseo e insumos médicos de primera necesidad.

Donaciones digitales

Para canalizar contribuciones monetarias que financien la logística de transporte e insumos prioritarios, se habilitaron los siguientes canales oficiales:



Sitio web institucional: www.bancodealimentos.org.co Transferencia directa: Llave BRE-B al número 0091677852 Redes institucionales bajo la etiqueta #JuntosContraElHambre

Las labores de acopio y despacho continuarán de manera ininterrumpida para respaldar a las familias afectadas en las diferentes regiones.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.