Ellos son los rescatistas de Estados Unidos que llegaron a ayudar tras terremoto en Colombia

Colombia sigue recibiendo ayudas internacionales de países aliados para atender las emergencias que causó el terremoto de magnitud 7,4 en diferentes partes del territorio nacional. Entre ellos, recientemente aterrizaron en el país los integrantes del Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres de Estados Unidos para apoyar las labores de búsqueda y rescate que se llevan a cabo en las zonas más afectadas.



¿Quiénes son los rescatistas de Estados Unidos que llegaron a Colombia?

El Gobierno de los Estados Unidos movilizó algunos de los grupos de rescatistas más especializados para este tipo de emergencias a territorio colombiano, uno de ellos es el Virginia Task Force 1 (VATF-1), integrado por especialistas de Fairfax County. “Estamos emocionados de estar aquí para ayudar al gobierno colombiano con la coordinación de la búsqueda y rescate y asesoramientos estructurales aquí en Colombia”, expresó en un video Mike Eddy, integrante del equipo.

Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.

Los especialistas estadounidenses podrán unirse a las labores de búsqueda, localización y rescate que se llevan a cabo en las ciudades del país, pero también ayudarán a revisar las condiciones de las estructuras afectadas y aportar su conocimiento en las zonas donde todavía quedan edificaciones inestables. Por su parte, otro integrantes de apellido Contreras detalló que "estamos contentos por estar aquí apoyando al gobierno colombiano en asesorar técnicamente para hacer lo que todos queremos que es salvar vidas".



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Ayuda internacional que llega a Colombia

Colombia se prepara para recibir ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia nacional. "Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", dijo el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien destacó que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos.

La Cancillería, por instrucción del presidente, Abelardo de la Espriella, instaló un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para coordinar las ofertas de Gobiernos y organismos multilaterales. "Los países del mundo se han pronunciado", señaló Restrepo, quien mencionó entre ellos a Suecia, Turquía, Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil y Suiza.

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Por su parte, Ecuador pondrá a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito, mientras El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria y Perú anunció un avión con 12,5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.

El Banco Mundial destinó 200.000 dólares en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños provocados por el terremoto, así como CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -, que anunció una contribución de 500.000 dólares para atender las necesidades humanitarias generadas por el sismo. "Es una demostración de que el mundo hoy (…) está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en medio de esta tragedia", afirmó Restrepo.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com,co